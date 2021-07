Continua l’espansione di Android Automotive, il sistema operativo ideato per automobili e veicoli e personalizzabile dalle varie case produttrici, che verrà utilizzato anche dal gruppo Volkswagen per le prossime generazioni di vetture.

Il gruppo Volkswagen utilizzerà Android Automotive

L’annuncio è stato dato durante una presentazione dei futuri piani di sviluppo (tra i quali la vendita di almeno la metà dei veicoli elettrici entro il 2030), nella quale Volkswagen ha fatto esplicito riferimento all’intenzione di utilizzare Android Automotive in futuro.

Nelle slide della presentazione, Volkswagen cita uno store di terze parti, direttamente “home made” e non in arrivo da Google; nonostante questo BigG seguirà l’implementazione del sistema e fornirà a Volkswagen alcune applicazioni come Google Maps.

Tutto questo sarà per Volkswagen una soluzione ad interim, fino a che non sarà pronto il proprio sistema proprietario che verrà utilizzato per tutte le auto del gruppo a partire dal 2025 con il progetto Artemis (Versione 2.0). Android Automotive si presenterà come “Versione 1.2” e sarà utilizzato solo su alcuni veicoli elettrici di Audi e Porsche, tra cui Porsche Macan e Audi Q6 e-tron a partire dal 2023.