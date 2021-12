Nell’ottica di una profonda riorganizzazione Samsung ha annunciato una serie di cambiamenti a livello dirigenziale. La mossa più importante è rappresentata dalla fusione della divisione mobile con quella Consumer Electronics, che ora sono identificate come SET Division. Vediamo nel dettaglio tutte le novità annunciate oggi, alle quali seguiranno altre nomine tra i dirigenti di livello inferiore.

Nuova SET Division e altre novità

Al vertice della nuova divisione è stato designato Jong-Hee (JH) Han, che diventa Vice Chairman e CEO, con la responsabilità della supervisione per gli smartphone Samsung, le TV e gli elettrodomestici. In precedenza la divisione mobile e la Consumer Electronics avevano CEO separati, con un conseguente allungamento della catena decisionale.

In precedenza Han aveva ricoperto un ruolo fondamentale all’interno dell’azienda, nella ricerca e sviluppo nel settore TV, aiutando Samsung a diventare leader nelle vendite per il quindicesimo anno consecutivo. Nel suo nuovo ruolo Han dovrà rafforzare le sinergie tra le differenti unità operative e guidare la crescita di nuove tecnologie. Il dirigente continuerà inoltre a guidare il Visual Display Business, già controllato in precedenza.

Nuovo CEO anche per la divisione dei semiconduttori, che sarà guidata da Kyehyun Kyung, in precedenza CEO di Samsung Electro-Mechanics ed esperto nel design dei semiconduttori, con ruoli chiave nel team di sviluppo dei chip NAND e DRAM. Il suo compito sarà quello di mantenere la leadership nel mercato dei semiconduttori e di continuare a guidare l’innovazione nel mercato dei semiconduttori.

Kinam Kim, che in precedenza era il CEO della divisione semiconduttori, ricoprirà il ruolo di presidente del Advanced Institute of Technology di Samsung, mentre Yongin Park diventa presidente e responsabile del System LSI Business, del quale in precedenza guidava il reparto marketing.

Hark Kyu Park diventa Presidente e Chief Financial Officer mentre KS Choi è stato nominato Presidente e capo della SET Division per il Nord America. Infine Inyup Kang, in precedenza Presidente e capo della System LSI Business diventa presidente e capo della divisione semiconduttori per il Nord America. Quest’ultima mossa rientra nell’investimento da 17 miliardi di dollari che porterà alla costruzione di un nuovo impianto per la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti.