Ha da poco preso il via la nuova promozione di Goboo, noto store online che opera in Europa, dedicata alle festività di fine anno, solitamente caratterizzate da regali per amici e parenti. Oltre ai prezzi già vantaggiosi dello store saranno a disposizione coupon, alcuni dei quali riservati esclusivamente ai nuovi utenti. Vediamo dunque di capire meglio come si articola la promozione e quali sono i prodotti più interessanti da acquistare.

La stagione dei regali di Goboo

Si parte subito con un numero limitato di buoni sconto, che si applicano a tutti i prodotti in vendita, con un valore a crescere in funzione dell’importo del carrello. Si parte quindi con uno sconto di 2 euro su un acquisto minimo di 60 euro per passare a 5 euro per acquisti da almeno 150 euro e arrivare a 10 euro di sconto su tutti gli acquisti superiori ai 300 euro. Trovate tutte le informazioni per ottenere gli sconti nella pagina speciale dedicata all’iniziativa, raggiungibile al link sottostante.

Goboo ha riservato alcune promozioni ai nuovi utenti, che non conoscono lo store o che non si sono ancora registrati per il primo acquisto. Per loro sono pronti numerosi sconti che sfiorano il 50%, davvero un pensiero di benvenuti allettante. Volete qualche esempio:

Per tutti invece sono disponibili grossi sconti sui prodotti più richiesti dell’anno, come smartphone POCO, Xiaomi e Redmi, ma anche tablet e smartwatch. Vediamo insieme alcune delle proposte migliori tra cui scegliere:

E se effettuate i vostri acquisti dall’app di Goboo, scaricabile gratuitamente dal Play Store utilizzando il badge sottostante, potete ottenere uno sconto esclusivo utilizzando il codice APP1115, valido anche se avete già applicato altri coupon.

Non vi resta dunque che visitare la pagina ufficiale dedicata alla promozione di fine anno di Goboo e scoprire tutte le fantastiche promozioni che Goboo ha preparato per voi.

