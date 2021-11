Samsung è pronta per le sfide del 2022, almeno stando a quanto si può leggere nell’ultimo leak che ci mostra qual è la sua roadmap di produzione e vendita per alcuni device come Galaxy Watch 5, le ben quattro varianti di Galaxy Tab S8 e Galaxy Buds Live2 e Buds Pro2. I nuovi dispositivi però non finiscono qui, dato che saranno probabilmente lanciati anche due tablet di fascia bassa e tre nuovi laptop. Nonostante la carenza di chip a livello mondiale Samsung sembra quindi a intensificare i propri sforzi e la propria gamma di prodotti, cosa che è probabilmente in grado di fare dato che è essa stessa una produttrice di chip.

I tablet saranno Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra e S8 Lite, con i primi tre che entreranno in produzione nel primo quarto del 2022 mentre Galaxy Tab S8 Lite sarà prodotto a partire solo da terzo quarto del prossimo anno. Come detto, ci saranno altri due modelli di tablet economici, Galaxy Tab A7 Lite e Tab A8 i quali verranno prodotti a partire per l’intera durata del 2022. Nel Q2 è possibile che l’azienda Sudcoreana sia intenzionata a produrre la nuova generazione di Galaxy Book Pro e Pro 360, serie di portatili che già quest’anno ha ben figurato.

La roadmap per il 2022 è stata pubblicata da The Elec, sito che già in altre circostanze si era occupato di leak e rumor riguardanti Samsung. Se questa tabella dovesse rivelarsi accurata, l’azienda farà entrare in produzione Galaxy Watch 5 a partire dal terzo quarto del 2022. Nella tabella non si fa menzione di un’eventuale versione Classic, anche se non è detto che questa non arrivi, visto che si tratta di una tabella certamente incompleta. Il gigante Sudcoreano sembra poi intenzionato a dare un seguito a due paia di cuffie wireless che durante il 2021 hanno sicuramente soddisfatto chi le ha acquistate: Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds Live.

Le Buds Pro2 dovrebbero partire con la produzione dal Q2 mentre le Buds Live2 saranno prodotte dal Q3. A livello di quantità di device prodotti, Samsung è possibile si attesti su cifre sicuramente interessanti. Si parla di 33,6 milioni di tablet Galaxy, 7,4 milioni di laptop, ripartiti tra Galaxy Book e Chromebook Go, 19 milioni di Galaxy Watch 5 e 23 milioni di paia di Galaxy Buds Pro2 e Live2. Ovviamente la roadmap non è ufficiale, tenuto conto anche della crisi dei semiconduttori ma può certamente dare una buona idea su quali siano i piani di produzione di un colosso come Samsung.