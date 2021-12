Tra le tante applicazioni di messaggistica istantanea Facebook Messenger non è certamente quella più “movimentata” per quanto riguarda l’introduzione di nuove funzionalità ma anche i suoi sviluppatori di tanto in tanto arricchiscono l’esperienza utente offerta con delle interessanti chicche.

E nelle scorse ore sono emersi dei dettagli relativi proprio ad una nuova funzione a cui Facebook starebbe lavorando e che dovrebbe consentire agli utenti di condividere in modo semplice il pagamento di spese comuni (si pensi, ad esempio, a una cena al ristorante).

Stando a quanto viene reso noto attraverso un post sul blog ufficiale, il team di Facebook Messenger ha dato il via ai test di Split Payments, ossia una soluzione studiata per mettere a disposizione degli utenti un modo gratuito e veloce per condividere il costo di bollette e spese.

A partire dalla prossima settimana, gli utenti negli Stati Uniti potranno dare dei soldi ai propri amici in una chat di gruppo o dall’hub pagamenti in Facebook Messenger, il tutto attraverso una procedura molto semplice: sarà sufficiente, infatti, premere il pulsante Inizia per avviare i pagamenti, scegliendo se dividere una somma di denaro equamente tra tutti i membri di un gruppo oppure assegnare a ciascuna persona un importo preciso (sarà anche possibile aggiungere un messaggio personalizzabile).

Il denaro verrà inviato tramite Facebook Pay e, una volta effettuato il pagamento, nella chat del gruppo verrà segnalato l’avvenuto invio della somma richiesta.

Altre piccole novità per Facebook Messenger

Le novità dell’app di messaggistica di Facebook non si fermano qui, in quanto gli sviluppatori hanno annunciato di avere introdotto altri Group Effects con Realtà Aumentata realizzati da King Bach, Emma Chamberlain, Bella Poarch e Zach King.

Ed ancora, sono stati pubblicati nuovi soundmoji dedicati alla colonna sonora di Stranger Things e all’album Red di Taylor Swift.

Potete scaricare l’applicazione Facebook Messenger per i dispositivi Android gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: