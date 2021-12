Blackview si prepara a lanciare sul mercato il suo nuovo tablet di fascia alta, caratterizzato come sempre da un rapporto prezzo/prestazioni particolarmente interessante. In attesa di scoprirne nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche il produttore tiene alto l’interesse per il nuovo prodotto con una serie di anticipazioni che ci spiegano perché comprare Blackview Tab 11 è una buona idea.

Perché comprare Blackview Tab 11

A guardare la scheda tecnica del nuovo Blackview sembrerebbe di trovarsi di fronte al classico tablet di fascia media, con un SoC Unisoc Tiger T618 affiancato però da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, molto più della maggior parte dei tablet attualmente in commercio. Un buon inizio quindi, ma c’è sicuramente molto altro di cui parlare.

Molto spesso lo scopo per cui vengono acquistati per guardare film tramite uno dei tanti servizi di streaming online, come Netflix solo per citare il più famoso. Il problema dei tablet economici è l’assenza del supporto a Widevine L1, che permette la visualizzazione dei contenuti in alta definizione. Blackview Tab 11 non ha questa limitazione, e permette di sfruttate lo schermo FullHD da 10,36 pollici per godersi film e serie TV in alta definizione con tutti i vantaggi che ne derivano.

Non solo intrattenimento però per il nuovo tablet, che può contare sull’app Notebook sviluppata da Blackview. Grazie all’applicazione proprietaria è possibile inserire note audio, video, ma anche testi scritti a mano o tramite la tastiera (a schermo o esterna). Diventa dunque più semplice prendere appunti a lezione, o seguire una presentazione senza perdere i punti salienti, impossibili da trascrivere in maniera efficace.

Successivamente l’utente potrà organizzare le note, correggerle, migliorarle e inoltrarle al proprio computer o ai colleghi di lavoro, semplificando molte nelle procedure più lunghe o noiose.

Lo schermo da oltre 10 pollici può essere utilizzato anche per gestire due applicazioni contemporaneamente, per seguire una presentazione online e prendere appunti, consultare una pagina web durante la stesura di una relazione o guardare un video durante un break, tenendo sotto controllo le app di messaggistica.

E quando è ora di andare a dormire è possibile attivare la Bedtime Mode, che imposta lo schermo su una scala di grigi per ridurre l’affaticamento degli occhi. Con la Modalità lettura inoltre il tablet si trasforma in un e-reader senza dover spendere soldi aggiuntivi per acquistare un dispositivo dedicato.

Blackview Tab 11 strizza l’occhio anche agli appassionati di gaming, che con la Gaming Mode potranno godersi delle lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Saranno bloccati i pop-up e altre interruzioni, per evitare tocchi involontari che potrebbero far uscire dal gioco o rovinarne l’esperienza.

Il nuovo tablet offre inoltre numerose altre funzioni, tra cui la suite per l’ufficio WPS, la Cold Room che chiude le applicazioni eseguite di nascosto e il tema scuro che riduce i consumi e diventa più semplice da guardare di sera. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dello store ufficiale su AliExpress dove trovate anche il link per l’acquisto a 169,99 dollari (circa 150 euro) con un coupon da 20 dollari presente nella pagina.

Informazione Pubblicitaria