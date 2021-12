Samsung fino a questo momento non ha nutrito particolare interesse per il settore degli smart speaker e una conferma di ciò è rappresentata da Samsung Galaxy Home Mini, device lanciato sul mercato dopo diversi rinvii e che non è mai uscito dai confini della Corea del Sud (e non vi sono informazioni che suggeriscano che ciò possa avvenire in futuro).

Pare, tuttavia, che il colosso coreano sia impegnato nella realizzazione di un altro dispositivo di questo genere, il cui nome ufficiale potrebbe essere Samsung Galaxy Home Mini 2 (al momento non vi sono certezze).

Samsung Galaxy Home Mini 2 potrebbe essere in arrivo

Il device in questione, che ha come numero di modello la sigla SM-V320, dovrebbe essere una sorta di versione potenziata di Samsung Galaxy Home Mini e potrebbe essere dotato di un display, anche se non è chiaro di quale forma (magari con una soluzione che ricorda in qualche modo Google Home Hub).

In occasione del lancio di Samsung Galaxy Home Mini si è detto che il colosso coreano voleva sfruttare tale device per farsi un’idea di ciò che potessero desiderare gli utenti da un dispositivo di questo tipo e poi realizzare un’intera famiglia di smart speaker ma, a quanto pare, i programmi dell’azienda sono cambiati.

Samsung Galaxy Home Mini 2 potrebbe seguire un percorso simile e la sua commercializzazione potrebbe essere limitata alla Corea del Sud, anche se probabilmente verrà rilasciato in quantità maggiori e potrà contare su alcuni miglioramenti rispetto al modello originale, ciò anche sulla base dei feedback di chi ha acquistato il primo modello.

Per gli utenti europei, invece, quello di uno smart speaker di Samsung potrebbe rimanere ancora per tanto tempo soltanto una sorta di miraggio. Fortunatamente, il mercato offre diverse valide alternative e chi ha bisogno di un dispositivo di questo tipo ha solo l’imbarazzo della scelta.