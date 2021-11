Curve è un localizzatore GPS intelligente che può essere applicato al collare o alla pettorina del proprio animale domestico per seguire le sue avventure in tempo reale attraverso Vodafone Smart App.

Grazie al tracker GPS e alla Smart SIM integrata il dispositivo commercializzato da Vodafone offre la possibilità di controllare il proprio animale domestico anche quando non è nelle vicinanze, utilizzando la connettività GPS, Bluetooth, Wi-Fi e Cellulare per individuare la sua posizione.

Curve segue e trova l’amico a quattro zampe

A differenza dei tracker solo Bluetooth che hanno una portata limitata, Curve è sempre connesso grazie alla Vodafone Smart SIM integrata che permette di inviare aggiornamenti di posizione anche quando lo smartphone non è nei paraggi dell’animale da compagnia.

Curve pesa solo 30 g ed è a prova di animale e impermeabile di grado IP67, quindi resistente agli sguazzi dei cani in acqua e alle passeggiate fangose. Sia il dispositivo Curve che la clip possono resistere alle lotte nell’erba alta e alle passeggiate nei boschi.

L’app consente la creazione di zone come “Parco” o “Casa” per essere avvisati se l’animale entra o esce da esse, inoltre è possibile scegliere tra 4 diverse modalità di tracciamento per ottimizzare la durata della batteria.

Le altre possibilità offerte dal prodotto includono il salvataggio delle passeggiate, della distanza percorsa e il tempo impiegato, infine è possibile impostare il profilo del pet per tenere al sicuro le informazioni più importanti come i loro migliori selfie e il peso, oltre alla facoltà di condividere la posizione dell’animale domestico oppure ottenere indicazioni stradali per trovarlo utilizzando la mappa sullo smartphone. La batteria di Curve dura circa 7 giorni e richiede solo 1,5 ore per caricarsi completamente.

Curve Pet tracker pack include lo smart tracker Curve, un portachiavi, un cavo di ricarica, la Pet tracker clip con tre adattatori per il collare o la pettorina e la Vodafone Smart SIM integrata per rimanere connessi anche a distanza.

Il prezzo standard di Curve Pet tracker pack è di 68,99 euro, ma al momento è in offerta al prezzo di 48,99 euro, tuttavia è necessario attivare anche il servizio di connettività per ciascun dispositivo acquistato a scelta tra una delle seguenti offerte:

29,99 € per 12 mesi di servizio della Vodafone Smart SIM

39,99 € per 24 mesi di servizio della Vodafone Smart SIM

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dell’eshop di Vodafone che potete trovare qui.