Sta ormai volgendo al termine il periodo più caldo dell’anno per quanto riguarda gli appassionati di shopping e il Cyber Monday è destinato a chiudere la settimana del Black Friday, che mai come quest’anno ha portato sconti e promozioni straordinarie.

HONOR ha deciso di chiudere in bellezza con una serie di sconti per chi si fosse preso in ritardo o non avesse ancora colto le occasioni nei giorni scorsi. Ad esempio è ancora possibile ottenere uno sconto di 20 euro per ogni 500 euro di spesa su HiHonor, un ulteriore risparmio rispetto alle promozioni già attive. Ma c’è molto altro destinato agli amanti del brand o a chi sta cercando un nuovo smartphone o un notebook.

Il Cyber Monday di HONOR è strepitoso

Se avete deciso di aspettare fino al Cyber Monday per le offerte dell’ultimo minuto, sarete felici di sapere che HONOR ha in serbo un’offerta imperdibile per voi. Solo per oggi e domani potete infatti acquistare HONOR MagicBook X15 e HONOR 50 6-128 GB al prezzo speciale di 999,90 euro invece di 1.179,80 euro. Un bundle molto interessante, un’occasione da non perdere se siete interessati perché sono a disposizione solamente 40 pezzi.

Ricordiamo che HONOR MagicBook X15 è dotato di CPU Intel di decima generazione, con batteria da 56 Wh, memoria a doppio canale e ventola di raffreddamento sovradimensionata, per garantire un ottimo funzionamento anche sotto stress, sia durante il lavoro che nelle sessioni di gaming. HONOR 50, dal canto suo, è il più recente degli smartphone HONOR e grazie a un comparto fotografico di ottimo livello offre un ottimo compromesso tra pezzo e prestazioni su tutti i fronti.

Lo schermo curvo da 6,57 pollici, lo Snapdragon 778G e la nuova interfaccia Magic UI 4.2, con i servizi Google integrati, sono solo alcuni degli aspetti fondamentali di questo smartphone, tra i più interessanti di questa categoria. Potete acquistare il bundle su HiHonor utilizzando il link sottostante.

Acquista HONOR MagicBook X15 e HONOR 50 a 999,90 euro

HONOR MagicBook X15 può essere acquistato anche da solo al prezzo di 649,90 euro, con le cuffie Earbuds 2 Lite in omaggio, utilizzando il link qui sopra e selezionando la relativa offerta. Se invece preferite un notebook basato su CPU AMD troverete molto appetibile la promozione dedicata a MagicBook Pro con AMD Ryzen 5 4600H, con 16 GB di RA, SSD da 512 GB, batteria da 56 Wh e un peso di appena 1,7 Kg, ideale dunque anche per chi lavora in mobilità.

Potete acquistarlo su HiHonor a 669 euro invece di 899,90 euro.

Continua la promo di lancio di HONOR 50 Lite, che ha debuttato sul mercato italiano qualche giorno fa e che può essere vostro in prevendita a 299,90 euro con HONOR Band 6 in omaggio, solo fino al 3 dicembre.

Proseguono anche le promozioni legate a HONOR 50, disponibile a 529,90 euro nella versione 6-128 GB con EarBuds 2 in regalo, e a 569,90 euro nella versione 8-256 GB, entrambi acquistabili a questo indirizzo. Ricordate inoltre che utilizzando il codice sconto ATUTTOANDROIDB avrete inoltre un ulteriore sconto di 20 euro, valido fino al 30 novembre, per un risparmio ancora maggiore.

Chi cerca uno smartwatch troverà pane per i propri denti grazie alla serie HONOR MagicWatch2, disponibile con cinturino in pelle o metallico e con cassa da 42 o 46 millimetri. Si tratta di un modello che permette di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth, con o senza cuffie indossate, misurare battito cardiaco e livello SpO2, ricevitore GPS per tracciare le attività sportive e numerose modalità di allenamento per migliorare le proprie prestazioni.

È inoltre possibile memorizzare la propria musica preferita nella memoria interna che può contenere fino a 500 brani, con una autonomia che raggiunge le due settimane. Per non scontentare nessuno, tutte le versioni sono proposte allo stesso prezzo fino a domani 30 novembre. A seguire i link per l’acquisto:

Non vi resta dunque che visitare lo store ufficiale HiHonor e scoprire tutte le offerte del Cyber Monday di HONOR.