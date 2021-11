Il Black Friday non è ancora finito in casa OnePlus: sono infatti disponibili diversi smartphone Android in offerta fino al 29 novembre 2021. Tutto questo in attesa del Cyber Monday di lunedì, che ci regalerà qualche altra sorpresa.

Le offerte OnePlus del Black Friday sono ancora disponibili

Gli sconti OnePlus del Black Friday riguardano sei smartphone Android della gamma: si parte dalla fascia media con i dispositivi della serie OnePlus Nord per arrivare a quella alta con OnePlus 9 Pro. Le offerte sono valide fino alle 23:59 del 29 novembre 2021 e sono affiancate dai codici sconto NOVBFD02 e NOVBFD03, che consentono di risparmiare rispettivamente il 2 o il 3% con gli ordini di almeno 500 o 800 euro.

Ecco gli smartphone OnePlus in offerta:

Per scoprire tutte le iniziative ancora valide sul sito OnePlus per questo periodo di Black Friday potete seguire il link qui sotto. In fondo potete invece trovare tutte le migliori offerte del momento selezionate apposta per voi.

Offerte Black Friday OnePlus

