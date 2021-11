Come anticipato qualche giorno fa, oggi OnePlus ha lanciato le sue offerte del Black Friday, che rimarranno disponibili sul sito ufficiale fino alle 23:59 del 29 novembre 2021 (salvo esaurimento scorte). Gli sconti si spingono fino a 200 euro e riguardano principalmente sei modelli di smartphone Android: andiamo insieme a scoprirli.

Disponibili le offerte del Black Friday OnePlus (19-29 novembre 2021)

Gli smartphone Android OnePlus in promozione in questi giorni sono sei, più precisamente OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord, OnePlus Nord CE 5G e OnePlus 8T. Grazie a due codici sconto è anche possibile aggiungere un ribasso del 2 o del 3% sugli ordini da almeno 500 o 800 euro: basta digitare rispettivamente NOVBFD02 o NOVBFD03 all’interno del campo dedicato.

Ecco gli smartphone in offerta per il Black Friday OnePlus:

In aggiunta sul sito sono disponibili altre promozioni sui prodotti dell’ecosistema, come OnePlus Watch a 135,15 euro oppure OnePlus Buds Pro a 126,65 euro. Per scoprire tutte le offerte del Black Friday OnePlus potete seguire il link qui in basso. In fondo potete invece trovare tutte le migliori promozioni sulla tecnologia selezionate apposta per voi.

Offerte Black Friday OnePlus

