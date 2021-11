C’è stato un tempo in cui i rugged phone, quella particolare categoria di telefoni pensarti per chi lavora all’aperto o in posti di lavoro sporchi e umidi, erano prodotti di bassa qualità, con caratteristiche tecniche scadenti e soluzioni perlopiù economiche. vendute però a caro prezzo a causa delle tante certificazioni necessarie.

Negli ultimi anni le cose sono cambiate, grazie anche a compagnie come DOOGEE, uno dei leader di questo mercato che si appresta a portare una nuova rivoluzione con DOOGEE V20 5G, dotato di una scheda tecnica che non sfigurerebbe su prodotti più “tradizionali”.

A soli due mesi dal lancio di DOOGEE V10, che ha venduto oltre 100.000 unità in questo breve lasso di tempo, la compagnia cinese si prepara a lanciare il successore, che integrerà alcune delle funzioni del predecessore, aggiungendo alcune novità assolute. Secondo le indiscrezioni dovremmo ritrovare una batteria di ampie dimensioni, la ricarica rapida e il sistema di rilevamento della temperatura, sempre molto utile.

DOOGEE V20 5G con schermo AMOLED

Il nuovo rugged phone targato DOOGEE, che dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del 2022, sarà il primo del suo genere a poter contare su due schermi. Quello frontale da 6,43 pollici utilizzerà un pannello AMOLED con una risoluzione 2K, una novità in questo mercato che lo renderà particolarmente appetibile. Si tratta di un modello sottile, ad alta efficienza energetica e ideale per fornire un’esperienza d’uso immersiva per l’utente.

Se non bastasse uno schermo così performante, con un elevato contrasto e una densità di pixel molto alta, ecco lo schermo secondario, posizionato a fianco della fotocamera. DOOGEE ha scelto un piccolo pannello da 1,05 pollici, in grado di visualizzare l’orologio, le notifiche, le chiamate in arrivo e i controlli per la riproduzione musicale.

Per aumentare la resistenza e la durabilità del case, DOOGEE ha utilizzato un materiale in fibra di carbonio, così da rendere DOOGEE V20 5G ancora più resistente ai maltrattamenti, riducendo allo stesso tempo il peso in maniera significativa, con un tocco hi-tech che non guasta di certo.

Il produttore cinese si conferma dunque come uno dei brand più innovativi in questo mercato, che sta conquistando sempre più utenti grazie a dispositivi più maneggevoli, funzionali e completi. Potete visitare la pagina dedicata a DOOGEE V20 5G per scoprire maggiori dettagli e per partecipare al giveaway che mette in palio ricchi premi, tra cui la possibilità di acquistare il nuovo smartphone a un solo dollaro.

Informazione Pubblicitaria