A due giorni dal 26 novembre, giorno in cui si celebra il Black Friday 2021, sono ormai entrate nel vivo le promozioni da parte della maggior parte dei produttori di tecnologia e non. Tra questi troviamo anche yeedi, un sub brand di Ecovacs dedicato agli aspirapolvere robot per la fascia media del mercato, con un rapporto prezzo/prestazioni davvero eccezionale.

Il brand dedicato alle pulizie di casa si è rapidamente conquistato una importante fetta di mercato grazie proprio ai prezzi molto competitivi, che in occasione della settimana del Black Friday sono ancora più interessanti. Andiamo dunque a vedere quali sono i modelli yeedi in promozione, tutti in vendita su Amazon, un valore aggiunto da non sottovalutare.

Le offerte yeedi per il Black Friday

Abbiamo disposto i sette modelli yeedi in ordine di prezzo, dal più economico al più costoso, con le differenze di prezzo dovute alle funzionalità via via crescenti. Si va dal modello base pensato per chi ha piccole stanze da pulire, e ha animali in casa, ai modelli più evoluti con svuotamento automatico o lavaggio del pavimento.

Partiamo dunque da yeedi k650 (qui la nostra recensione), pensato per piccole abitazioni con una planimetria regolare. È infatti privo di un sistema di navigazione visuale, ma dispone comunque di un algoritmo intelligente che gli permette di pulire in maniera precisa e approfondita le stanze. L’altezza ridotta gli consente di infilarsi anche dove altri robot non riescono a passare e la particolare spazzola in silicone evita l’aggrovigliamento dei peli o dei capelli più lunghi.

Si controlla tramite l’app yeedi, grazie alla connettività WiFi, tramite il pulsante nella parte superiore ma anche con i comandi vocali, collegandolo ad Amazon Alexa o Google Assistant. L’autonomia è di 130 minuti ed è dotato di un panno in microfibra, con serbatoio per l’acqua, per una migliore pulizia dei pavimenti. Potete acquistarlo su Amazon a 129,99 euro invece di 199,99 euro utilizzando il coupon presente nella pagina.

Proseguiamo con yeedi k700, che offre un sistema basilare di mappatura delle stanze, grazie alla presenza di una telecamera nella parte superiore che riconosce l’ambiente circostante e crea un percorso ideale per non saltare nessun punto della casa. La forza di aspirazione raggiunge i 2.00o Pa e l’autonomia è di circa due ore.

È possibile applicare un panno in microfibra per migliorare la qualità della pulizia, grazie a un serbatoio d’acqua che provvede a mantenerlo umido. In modalità lavapavimenti l’autonomia può raggiungere le quattro ore. La parte superiore del robot è protetta da un vetro temperato, per meglio resistere all’usura e ai graffi. yeedi K700 è in offerta su Amazon a 160,99 euro invece di 229,99 euro.

Ancora più evoluto è yeedi 2 hybrid, che può contare su una forza di aspirazione elevata, ben 2.500 Pa, e che si destreggia tra le varie stanze in maniera impeccabile grazie alla tecnologia Visual SLAM, resa possibile dalla presenza di una telecamera nella parte superiore del dispositivo. La batteria da 5.200 mAh consente di superare le tre ore di autonomia, più che sufficienti per pulire ambienti di grandi dimensioni, e il robot è in grado di tornare alla base di ricarica quando la batteria scende al 20%, per riprendere poi da dove si era interrotto.

Oltre ad aspirare lo sporco può migliorare la qualità della pulizia grazie a un panno in microfibra, da montare sulla parte posteriore, che permette di lavare il pavimento, regolando la quantità di acqua in maniera molto accurata. La creazione automatica delle mappe permette di pianificare il percorso e di creare barriere virtuali o aree di esclusione. Potete acquistarlo su Amazon a 188,99 euro invece di 269,99 euro. Qui invece la nostra recensione.

Ancora più evoluto è yeedi vac hybrid che combina la tecnologia di mappatura visiva resa possibile dalla telecamera superiore con il sensore di rilevamento del pavimento, per creare una mappatura dello spazio ancora più accurata. La potenza di aspirazione di 2.500 Pa permette di catturare polvere e peli di animali, anche quelli presenti sui tappeti, per una pulizia di qualità.

L’autonomia sfiora le due ore, con la possibilità di riprendere la pulizia dopo una eventuale ricarica. È possibile modificare la mappa generata, creare barriere e zone di esclusione o scegliere gli ambienti da pulire. È compatibile con la stazione di svuotamento automatica, da acquistare separatamente, per raccogliere automaticamente lo sporco al termine della pulizia. Potete acquistarlo su Amazon a 209,99 euro invece di 299,99 euro.

Sale ancora l’asticella delle prestazioni con yeedi vac max, che può contare su una potenza di aspirazione di ben 3.000 Pa, che gli permettono di raccogliere senza problemi anche lo sporco più minuti: briciole, peli di animali, detriti, nulla resiste alla sua grande forza aspirante. E grazie ai sensori che rilevano i tappeti può adottare le regolazioni più adatte a garantire4 la miglior pulizia possibile.

La grande batteria da 5.200 mAh gli permette di superare agevolmente le tre ore di funzionamento, mentre il sistema di mappatura consente di creare barriere, zone di esclusione o sequenze di pulizia. Può essere controllato anche vocalmente con Amazon Alexa e Google Assistant. È in promozione su Amazon a 239,99 euro invece di 349,99, mentre qui trovate la nostra recensione.

Se siete stufi di dover svuotare il cassetto della polvere al termine di ogni pulizia, o comunque ogni due-tre giorni, è giunto il momento di acquistare yeedi vac station robot, che oltre al robot aspirapolvere include una stazione automatica. Il robot utilizza la collaudata tecnologia di navigazione visuale per muoversi, mappare le stanze e consentire una pulizia evoluta dell’abitazione.

La potenza di aspirazione è di 3.000 Pa, mentre la batteria consente di superare le tre ore di utilizzo continuativo. La stazione di ricarica integra un motore di aspirazione che raccoglie lo sporco dal robot per convogliarlo in un sacchetto al suo interno. Vi basterà sostituire il sacchetto una volta al mese, dimenticandovi di svuotare il raccoglitore dello sporco. Lo trovate in offerta su Amazon a 349,99 euro invece di 499,99 euro.

Chiudiamo questa ampia carrellata con yeedi Mop Station 2 in 1, la più evoluta delle soluzioni targate yeedi. Non ci troviamo di fronte al classico aspirapolvere robot, peraltro dotato di forza aspirante di 2.500 Pa e di tre ore di autonomia, ma di una macchina pensata per una pulizia profonda dei pavimenti.

Nella parte posteriore del robot sono montaste due spazzole rotanti, che simulano il funzionamento del mocio con 180 rotazioni al minuto, per una pulizia davvero accurata del pavimento. Il pezzo forte però è la stazione di scarico, che include un contenitore per l’acqua pulita (da 3,5 litri) e uno per raccogliere l’acqua di scarico, consentendo al robot di lavare sempre con acqua pulita. yeedi Mop Station è in offerta su Amazon a 549,99 euro invece di 649,99 euro.

Queste erano dunque le offerte di yeedi per il Black Friday, ottimi prodotti proposti a prezzi particolarmente aggressivi, con soluzioni evolute e una tecnologia che è in gradi di rivaleggiare senza problemi con i sistemi laser.

