All’inizio di questa settimana il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta sulla serie Samsung Galaxy S21 l’interfaccia One UI 4 basata su Android 12, stupendo tutti per la velocità con cui il produttore è riuscito ad accontentare gli utenti che non vedevano l’ora di provare la nuova versione dell’OS di Google.

I commenti di chi ha proceduto all’aggiornamento del proprio smartphone sono stati generalmente positivi, fatta eccezione per gli Stati Uniti, ove nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di possessori di Samsung Galaxy S21 che lamentano qualche problema di troppo.

Un nuovo bug per Samsung Galaxy S21

In particolare, gli utenti segnalano la presenza di lag nell’interfaccia e tale problema potrebbe essere causato da un bug relativo al refresh rate del display, che passa automaticamente da 120 Hz a 60 Hz anche quando non dovrebbe farlo.

Ricordiamo che il display di Samsung Galaxy S21 dovrebbe passare da una frequenza di aggiornamento all’altra in base al contenuto sullo schermo e all’input dell’utente ma, dopo Android 12, lo schermo torna a un refresh rate di 60 Hz immediatamente una volta che il device smette di rilevare gli input tattili e ciò accade indipendentemente dal fatto che vengano visualizzate le animazioni, con l’inevitabile conseguenza del verificarsi di effetti di scorrimento a scatti in tutta l’interfaccia e in quasi tutte le app.

La buona notizia per chi non abita negli Stati Uniti è che pare che il problema riguardi solo i modelli commercializzati in tale mercato mentre a livello globale fino ad ora non si sarebbe verificato.

Il team di sviluppatori di Samsung è già al corrente di tale bug e la speranza è che riesca il prima possibile a individurare la sua causa e a risolvere il problema, implementando un fix con un prossimo aggiornamento software. Staremo a vedere.

