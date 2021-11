Nonostante manchi ancora qualche giorno al Black Friday, che quest’anno è in programma venerdì 26 novembre, sono disponibili da qualche giorno numerose offerte che vi permettono di iniziare subito a risparmiare sui vostri acquisti. Se state cercando accessori per il vostro smartphone o per i vostri PC, fissi o notebook, abbiamo alcune offerte che fanno al caso vostro, grazie alla promozione di UGREEN.

Il brand specializzato in accessori, che dispone di una propria pagina su Amazon, oggi ci propone quattro accessori che non dovrebbero mancare nelle vostre case, visto che vi permetteranno di lavorare al meglio, anche in mobilità. Andiamo a conoscerli nel dettaglio, a fine articolo troverete anche il link alla pagina di UGREEN su Amazon, per scoprire tutti i prodotti in offerta.

Carica batterie UGREEN 100 watt

Sono sempre di più i dispositivi da caricare e per molti, soprattutto con il lavoro da casa, le prese a disposizione non sono sufficienti. Questo caricabatterie UGREEN, con tre porte USB Type-C e una porta USB Type-A, è la risposta ai vostri problemi. Potete caricare smartphone, tablet e notebook, inclusi i MacBook Pro e Air, gli iPad e la quasi totalità degli smartphone in commercio. Le porte C1 e C2 erogano 100 watt se utilizzate singolarmente, 65 watt e 30 watt se utilizzate per alimentare un notebook e un altro dispositivo. Utilizzando tutte e tre le porte la potenza in uscita sarà di 45 + 30 + 22,5 watt. La porta USB-A è invece in grado di erogare 22,5 watt quando viene utilizzata da sola. Il tutto in dimensioni compatte, grazie alla tecnologia al nitruro di gallio.

Potete acquistare il carica batterie da 100 watt UGREEN su Amazon a 59,49 euro invece di 69,99 euro

Carica batterie UGREEN 65 watt

Se non vi servono 100 watt di potenza massima, ma dovete ricaricare smartphoneo altri dispositivi ad alta velocità, potete sempre ripiegare sul modello da 65 watt, che può erogare tale potenza su una singola porta, 45 + 18 watt utilizzando due porte e 18 Watt per porta utilizzandole tutte e tre contemporaneamente. Anche in questo caso la potenza massima è erogata sulle porte USB Type-C, mentre la porta USB-A eroga al massimo 22,5 watt se utilizzata singolarmente. Anche in questo caso le dimensioni sono contenute grazie alla tecnologia al nitruro di gallio. Come per il modello da 100 watt, anche qui sono presenti numerosi sistemi di protezione per garantire la massima sicurezza.

Potete acquistare il carica batterie da 65 watt UGREEN su Amazon a 36,54 euro invece di 42,99 euro

Adattatore Ethernet UGREEN

UGREEN pensa anche a chi lavora in mobilità con il proprio notebook, proponendo questo adattatore USB-LAN. Molti dei nuovi notebook non dispongono di un connettore RJ45, molto utile in ufficio ma anche a casa. Con questo adattatore, da inserire in una porta USB Type-C, avrete un connettore che supporta velocità fino a 1.000 Mbps, compatibile con qualsiasi sistema operativo. Funziona infatti con ChromeOS, Windows 8/8.1/10/11 e macOS dalla versione 10.6 (in questo caso è necessario installare i driver, così come su Windows 7/XP e Vista). È interamente realizzato in alluminio per dissipare il calore e non necessita di alimentazione supplementare.

Potete acquistare l’adattatore RJ-45/USB di UGREEN su Amazon a 11,89 euro invece di 15,99 euro

Cavo LAN UGREEN

Se avete deciso di acquistare l’adattatore RJ45/USB potreste avere la necessità di avere sempre con voi un cavo Ethernet per collegarvi direttamente a un router o a una porta RJ45 in ufficio o da un cliente. Questo cavo UGREEn ha la certificazione di categoria 8, una guaina intrecciata in nylon per garantire robustezza e durabilità ed è certificato per velocità fino a 40 Gbps, risultando quindi ideale anche per altre necessità dove serve una elevata velocità di trasmissione. È ovviamente retrocompatibile con le certificaZioni precedenti, fino alla Cat. 5e, ma può essere utilizzato anche su dispositivi più datati, risultando quindi un jolly perfetto in ogni situazione. La lunghezza è di 1 metro.

Potete acquistare il cavo LAN UGREEN su Amazon a 7,64 euro invece di 8,99 euro.

Oltre a questi quattro prodotti in evidenza vi segnaliamo anche le seguenti promozioni:

Questa era dunque una selezione delle migliori offerte di UGREEN per il Black Friday, ma se visitate la pagina dello store ufficiale UGREEN su Amazon troverete molti altri prodotti in promozione, tutti decisamente imperdibili e da avere sempre in casa.

Negozio UGREEN su Amazon

Informazione Pubblicitaria