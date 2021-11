Il 5G WINDTRE arriva a Catanzaro, Cosenza, Crotone e in altri comuni calabresi

WINDTRE continua a lavorare per espandere la rete 5G in Italia e oggi annuncia un ulteriore ampliamento di rete che riguarda da vicino i tanti cittadini che risiedono in Calabria. Infatti l’operatore ha comunicato di avere esteso la sua rete 5G TDD raggiungendo alcune città, anche importanti, calabresi.

Il 5G WINDTRE raggiunge alcune città calabresi

La rete 5G TDD di WINDTRE, che di recente ha raggiunto diversi comuni in Lombardia, è da oggi disponibile nelle città di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Corigliano Calabro e Rossano, Lamezia Terme, Rende e Vibo Valentia. E’ questo un chiaro, evidente indizio di come l’operatore desideri accelerare l’evoluzione tecnologica e migliorare l’esperienza dei suoi clienti che, anche in mobilità, potranno contare su una connessione sempre più veloce ed affidabile.

Del resto, la copertura della rete 5G di WINDTRE raggiunge il 95,4% – questi secondo gli ultimi dati diffusi dall’operatore – e anche gli altri gestori italiani (Vodafone, TIM e Iliad) si stanno impegnando per portare la “nuova” rete nel Belpaese, nonostante siamo ancora ben lontani dal “vero” 5G standalone.

Per usufruire dei vantaggi della tecnologia di rete 5G, che ad oggi raggiunge una copertura di oltre 94% della popolazione, è possibile attivare una delle offerte WINDTRE a partire da 12,99 euro, con 50 GB di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, Priority Pass e smartphone 5G incluso.