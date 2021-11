Dopo il lancio avvenuto lo scorso agosto negli Stati Uniti, gli abbonamenti per i podcast di Spotify arrivano oggi in Italia e in 32 nuovi mercati attraverso la piattaforma Anchor.

La piattaforma unificata di Spotify offre ai creatori di podcast la possibilità di avere un’ampia visibilità, una maggiore probabilità di essere scoperti e il 100% delle entrate ottenute dagli utenti abbonati.

Spotify lancia gli abbonamenti per i podcast in Italia

Questo strumento di monetizzazione permette ai creator di generare un reddito con i loro contenuti, nonché di avere il pieno controllo su di essi e sul proprio business.

Spotify mette inoltre a disposizione diverse opzioni di prezzo tra le quali i creator possono scegliere che garantiranno ai podcaster di avere il totale controllo sulla monetizzazione del proprio lavoro.

I creatori di podcast avranno la possibilità di ottenere maggiori informazioni sui loro abbonati per migliorare la fidelizzazione e offrire loro più vantaggi, come l’accesso esclusivo a episodi bonus che verranno pubblicati regolarmente.

Maggiori informazioni sugli abbonamenti per i podcast di Spotify sono disponibili in questa pagina e a questo link.

