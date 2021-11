A seguito dell’aggiornamento di ieri di WhatsApp Beta alla versione 2.21.23.14 con le novità per il pannello della privacy, in queste ore l’azienda ha iniziato il rollout della versione 2.21.23.15 di WhatsApp Beta con alcune interessanti novità per quanto riguarda i gruppi.

Novità aggiornamento 2.21.23.15 di WhatsApp Beta

Vi è mai capitato di dover creare un nuovo gruppo su WhatsApp ma di non avere a disposizione una immagine singolare per la foto del profilo? Ebbene, la build 2.21.23.15 offre agli utenti la possibilità di personalizzare l’immagine di profilo del gruppo scegliendo tra emoji, sticker e non solo.

Infatti, dopo avere installato la nuova versione di WhatsApp Beta, all’interno della UI per modificare le informazioni di un gruppo appare il tasto “Emoji & stickers” che, se tappato, apre una nuova interfaccia: tramite essa è possibile scegliere tra le centinaia di emoji presenti, cambiare il coloro di sfondo dell’icona e aggiungere anche uno sticker.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento di WhatsApp Beta alla versione 2.21.23.15 è in fase di rollout per tutti gli utenti iscritti al canale del Play Store. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile, potete procedere all’installazione manuale dell’APK da questo link di APK Mirror.

