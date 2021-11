Lo scorso marzo il team di Google Fit ha introdotto un sistema monitoraggio della frequenza cardiaca e di quella respiratoria che utilizza la fotocamera degli smartphone Google Pixel e ora i modelli della serie Google Pixel 6 stanno ottenendo questa funzionalità in modalità “early access”.

Al momento del lancio, i nuovi smartphone del colosso di Mountain View non potevano contare sul tracciamento basato sulla fotocamera, funzionalità che è stata attivata nelle scorse ore solo su alcuni modelli in modalità accesso anticipato e il team di Google avverte che il monitoraggio della frequenza respiratoria e la misurazione della frequenza cardiaca usando solo il telefono sono in fase di messa a punto e potrebbero essere rimossi.

Anche su Google Pixel 6 una delle novità di Google Fit

Probabilmente il colosso di Mountain View non è sicuro che questa funzionalità possa essere adeguatamente supportata da Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro e ciò in quanto i due device hanno la fotocamera principale e il flash troppo distanti tra loro (sono alle estremità opposte), molto più rispetto alle precedenti generazioni.

In pratica, a causa della distanza tra queste due componenti, il flash potrebbe non riuscire ad illuminare le dita in modo sufficiente a consentire al sistema di misurare attraverso la fotocamera la frequenza cardiaca percependo le piccole modifiche di colore.

Lo staff di 9to5Google ha provato tale funzionalità, riscontrando che in un ambiente ben illuminato i nuovi smartphone di Google sono capaci di garantire risultati simili a quelli di un tracker Fitbit o di un Google Pixel 5 mentre in una stanza buia vi è una differenza di circa 30 battiti al minuto.

Pare che questa funzionalità in early access presenti ancora un’interfaccia non particolarmente ottimizzata e con qualche piccolo bug.

Probabilmente nel giro di qualche settimana, se i test daranno i risultati sperati, il monitoraggio della frequenza cardiaca e di quella respiratoria attraverso la fotocamera sarà implementato per tutti gli utenti.

