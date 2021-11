A seguito dell’aggiornamento di WhatsApp Beta alla versione 2.21.23.13 con le novità sulle informazioni dei contatti e molto altro, in queste ore il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta.

Novità aggiornamento 2.21.23.14 di WhatsApp Beta

All’interno della build 2.21.23.14 trova posto una funzionalità che avevamo intravisto già a settembre in questa news ma che risulta disponibile solo oggi per alcuni utenti sul canale beta: la possibilità di scegliere l’impostazione “I miei contatti tranne…” dal pannello Impostazioni > Account > Privacy > Ultimo accesso.

L’utente che seleziona la nuova opzione dal pannello della privacy, può scegliere in maniera granulare chi può e chi non può visualizzare le informazioni personali all’interno dell’applicazione. Attenzione: per funzionare al 100%, la nuova voce “I miei contatti tranne…” dev’essere disponibile anche per gli altri utenti WhatsApp; in caso contrario le persone che vengono aggiunte all’interno della lista non potranno vedere le informazioni personali.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento di WhatsApp Beta alla versione 2.21.23.14 è già disponibile per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store; in alternativa è possibile installare manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.

