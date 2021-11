AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone più performanti di ottobre 2021. Al primo posto si piazza Nubia RedMagic 6 con ben 858.734 punti, mentre con più di 30.000 punti di distacco troviamo poi ASUS ROG Phone 5 e ancora più giù Realme GT 5G con 810.510 punti.

Ecco gli smartphone più performanti per AnTuTu

La classifica degli smartphone più performanti di AnTuTu si chiude in ultima posizione con Sony Xperia 1 III con un punteggio pari a 768.303. Interessante notare come, anche per questo mese, tutti gli smartphone presenti nella classifica montino il processore Qualcomm Snapdragon 888.

Spostandoci poi nella classifica degli smartphone più performanti di fascia media, al primo posto troviamo un altro smartphone Realme, in questo caso Realme GT Master Edition con 536.976 punti. Xiaomi Mi 11 Lite 5G e Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE si piazzano in seconda e terza posizione con 524.958 e 504.573 punti, mentre al quarto posto troviamo l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G con 499.828 punti.

Anche in questa classifica notiamo che la maggior parte degli smartphone monta processori Qualcomm, sebbene in alcuni casi sia presente un SoC MediaTek e un SoC HiSilicon di Huawei.

