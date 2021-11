Si avvicina a grandi passi la settimana del Black Friday, una delle più attese dagli appassionati di shopping che sono pronti a sfruttare le tantissime promozioni per i propri acquisti, anche in campo tecnologico. Per chi cerca un nuovo smartphone novembre è uno dei momenti migliori, visto che tutte le novità sono state annunciate e ci sono centinaia di offerte.

Tra queste vogliamo segnalarvi quella relativa a Xiaomi 11 Lite 5G NE, uno degli smartphone più interessanti per quanti riguarda la fascia media, grazie a un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e a un design che convince, senza particolari compromessi.

Minimo storico per Xiaomi 11 Lite 5G NE

Il medio gamma di Xiaomi si distingue per un design molto curato, con uno spessore incredibilmente ridotto (6,81 millimetri) nonostante la batteria da 4.250 mAh e un peso di appena 158 grammi, una piuma rispetto alla maggior parte degli smartphone attuali, considerata la presenza di un display da 6,55 pollici.

Grazie a Gshopper, store online che sta rapidamente scalando le classifiche della notorietà per la bontà dei propri prezzi, potete acquistare il bellissimo smartphone al minimo storico, molto al di sotto del prezzo di listino di Xiaomi. La versione dotata di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è infatti in vendita al prezzo di listino di 399 euro, ma con il coupon che vi forniamo oggi potete risparmiare ben più di 100 euro.

La nuova promozione, che prevede la spedizione gratuita dai magazzini europei, con tempi di consegna ridotti e nessun aggravio (dazi o tasse), vi permette di portarvi a casa Xiaomi 11 Lite 5G NE in una delle cinque colorazioni disponibili (nero, blu, rosa, bianco e verde) a soli 288 euro, un prezzo che a nostro avviso lo rende uno dei modelli più appetibili in questa fascia di prezzo.

La fotocamera permette di ottenere ottimi scatti con una buona luminosità, l’autonomia è eccellente, coprendo senza problemi una giornata piena, il software è tra i migliori dopo l’aggiornamento a MIUI 12.5 e il design è uno dei più riusciti di questi ultimi mesi.

Non vi resta che aprire il link sottostante, scegliere la colorazione preferita e inserire il coupon 2B4B46F435 prima di procedere al pagamento per aggiudicarvi uno Xiaomi 11 Lite 5G NE a soli 288 euro.

Acquista Xiaomi 11 Lite 5G NE a 288 euro su Gshopper

Lo stesso smartphone, nelle colorazioni blu e nera, può essere acquistato anche su Amazon a 299,90 euro, un prezzo comunque molto interessante, da prendere in considerazione se magari avete qualche buono Amazon da spendere.

Acquista Xiaomi 11 Lite 5G NE su Amazon a 299,90 euro

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

