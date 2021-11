Per visualizzare gli screenshot acquisiti con lo smartphone in Google Foto attualmente basta toccare la scheda “Raccolta” nella barra in basso e aprire la cartella degli screenshot nella schermata seguente.

Sebbene l’operazione non sia per niente complicata, sembra che Google stia pensando di semplificarla ulteriormente offrendo un accesso più diretto alla cartella con le schermate acquisite.

In quest’ottica il gigante di Mountain View ha iniziato a implementare un nuovo collegamento che consente di aprire la cartella degli screenshot direttamente dalla schermata principale di Google Foto.

Google Foto aggiunge una comoda scorciatoia per le schermate acquisite

Nell’attuale versione di Google Foto l’app mostra il carosello Ricordi nella parte superiore della schermata principale, seguito dalle foto e dai video recenti, tuttavia Google sta aggiungendo un vistoso collegamento nella parte superiore della schermata principale per consentire agli utenti di accedere più facilmente alla cartella Screenshots.

La nuova scorciatoia per gli screenshot si presenta come un banner che include un’anteprima dello screenshot più recente e il numero di nuovi screenshot. Sebbene Google non abbia rilasciato alcuna informazione sul nuovo collegamento agli screenshot, immaginiamo che verrà visualizzato solo quando l’utente apre Google Foto dopo aver acquisito alcune schermate dello smartphone.

Questa nuova scorciatoia è stata individuata nella versione 5.66.0.406885096 di Google Foto e attualmente sembra essere disponibile solo per alcuni utenti tramite un aggiornamento lato server.

Per verificare se la funzionalità è disponibile per il vostro account potete aggiornare l’app Google Foto tramite il Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure installando manualmente il relativo file APK scaricabile qui.

Leggi anche: È disponibile il nuovo bellissimo widget dei Ricordi di Google Foto