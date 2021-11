Quest’oggi segnaliamo due interessanti novità di Vodafone per i propri clienti: la possibilità di utilizzare 100 GB di traffico dati sulla SIM associata al contratto di rete fissa e la proroga di Vodafone Happy Cashback fino a marzo 2022.

Vodafone regala 100 GB di traffico dati

Entrando nel dettaglio, l’operatore rosso svela una interessante iniziativa indirizzata a tutti gli utenti di rete fissa muniti anche di una SIM dati associata allo stesso contratto. L’iniziativa, che rientra all’interno della serie “Speciale per te” e che sarà disponibile fino al 30 novembre , offre ben 100 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi.

“Puoi finalmente navigare fuori casa senza preoccupazioni con il tuo tablet, il tuo pc o un altro dispositivo che preferisci“, si legge nella nota disponibile sul sito della compagnia. Una volta fatta la richiesta di attivazione, il servizio verrà attivato entro 3 giorni lavorativi e resterà attivo per tutta la durata contrattuale del servizio di rete fissa.

Potete prendere parte all’iniziativa cliccando il link sottostante sul sito dell’operatore telefonico:

In regalo 100 GB di traffico sulla SIM dati

Happy Cashback continua fino a marzo 2022

Per quanto riguarda Vodafone Happy Cashback, l’iniziativa lanciata il 1° luglio scorso, in queste ore scopriamo che è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 e i crediti saranno invece convertibili in ricariche telefoniche, sconti in fattura o altro fino al 30 aprile 2022.

Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2021, i clienti Vodafone su rete fissa che avranno raggiunto una soglia minima di 5 euro potranno ottenere uno sconto del valore di 5 euro nella prossima fattura disponibile.

