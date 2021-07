Vodafone lancia oggi due nuove iniziative dedicate ai suoi clienti, entrambe senza costi aggiuntivi e dedicate agli iscritti a Vodafone Happy. Si tratta di Happy Cashback e Happy Shop: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Arrivano Vodafone Happy Cashback e Happy Shop

Happy Cashback è una nuova iniziativa per i clienti consumer iscritti a Vodafone Happy o con attivo il servizio a pagamento Happy Black o Happy Black Limited Edition. Utilizzando i codici di Happy Friday e Happy Black e/o facendo spese sull’Happy Shop sarà possibile accumulare crediti digitali all’interno dell’app My Vodafone:

1 euro di Happy Cashback per ogni codice Happy Friday utilizzato

per ogni codice Happy Friday utilizzato 2 euro di Happy Cashback per ogni codice Happy Black utilizzato

per ogni codice Happy Black utilizzato per ogni acquisto su Happy Shop, fino al 15% dell’importo in Happy Cashback

Ma cos’è l’Happy Shop? Si tratta di un’altra novità lanciata per i clienti dell’operatore, senza costi aggiuntivi. Utilizzando l’app My Vodafone si potrà accedere allo shop online di diversi brand, e con ogni acquisto sarà possibile ottenere fino al 15% di quanto speso in crediti digitali. Una volta ottenuta la cifra minima di 5 euro, i crediti digitali ottenuti con Happy Cashback potranno essere utilizzati per ricaricare il credito della SIM Vodafone.

Entrambe le iniziative sono già attive per i clienti Vodafone e accessibili attraverso l’app My Vodafone, che potete scaricare seguendo il badge qui in basso (se già non lo avete fatto).

