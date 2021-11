Ci stiamo avvicinando al periodo più caldo dell’anno per quanto riguarda le offerte e, in mezzo a tanti rivenditori che stanno anticipando il Black Friday 2021 a colpi di promozioni, non poteva ovviamente mancare Xiaomi: sullo store online della casa cinese ha preso il via “Road to Xiaomi Friday“, con offerte che toccano smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, ma anche tablet e altri prodotti dello sconfinato ecosistema del brand.

Offerte smartphone e tablet “Road to Xiaomi Friday”

L’iniziativa “Road to Xiaomi Friday” è partita ufficialmente ieri, 8 novembre 2021, e proseguirà fino al 18 novembre prossimo. Come detto in apertura, essa comprende innanzitutto smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.

Come al solito, però, ci sono anche altri meccanismi che permettono di risparmiare: in primis è previsto uno sconto di 10 euro ogni 259 euro spesi e di 20 euro ogni 459 euro spesi (tranne Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi Pad 5); in secondo luogo, effettuando il login tutti i giorni, è possibile raccogliere un bonus giornaliero e, arrivando a 5 stelle, sbloccare un coupon di 30 euro.

Detto questo, passiamo alle migliori offerte sugli smartphone e sui tablet, tutte valide fino alle ore 23.59 del 18 novembre 2021 (salvo esaurimento scorte):

Offerte Ecosystem “Road to Xiaomi Friday”

Xiaomi non è soltanto smartphone, anzi il produttore cinese può contare su un ecosistema ampio ed estremamente variegato e le offerte parte della promozione “Road to Xiaomi Friday” ne costituiscono un piccolo assaggio.

Il periodo di validità delle offerte Ecosystem è lo stesso già indicato (fino al 18 novembre), ecco alcune delle più interessanti:

Per queste e tutte le altre offerte potete fare riferimento al link sottostante:

Offerte “Road to Xiaomi Friday” (fino al 18 novembre 2021)

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Offerte per categoria