Il Material You introdotto con Android 12 è sempre più presente nelle applicazioni di Google, anche se ne manca ancora qualcuna all’appello. Questa volta è Google Maps che sta iniziando ad accogliere qualche novità: andiamo a vedere cosa cambia.

Google Maps inizia ad accogliere il Material You di Android 12

Dopo averlo visto su Gmail, Messaggi, Gboard e altre app di Google, è il momento di abbracciare il Material You anche su Google Maps. Come possiamo vedere nello screenshot qui in basso potreste ritrovarvi da un momento all’altro una nuova barra di navigazione inferiore con elementi di Material You, ovviamente anche in modalità scura.

Sembra che Google stia facendo qualche test sull’applicazione per Android perché mancano ancora degli elementi importanti in chiave Material You; per ora niente colori dinamici, per esempio, ma speriamo che arrivino presto. Se volete aggiornare Google Maps all’ultima versione disponibile, la 11.5.4, potete recarvi sul Google Play Store seguendo il badge qui sotto oppure scaricare e installare manualmente l’APK.

download Google Maps 11.5.4 (APKMirror)