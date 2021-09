Prosegue senza sosta il lavoro degli sviluppatori di Google volto a implementare lo stile Material You in tutti i servizi e le applicazioni offerte dal colosso di Mountain View e con l’ultima versione beta di Gboard sono stati compiuti ulteriori passi in avanti.

Ricordiamo che Material You è il nome scelto da Google per il linguaggio di design introdotto con Android 12, incentrato su un aspetto arrotondato e anche in Gboard è possibile notare questa particolare caratteristica.

Come cambia la tastiera Gboard con lo stile Material You

A seguire due coppie di screenshot con la versione attuale di Gboard (a sinistra) e quella riprogettata con il linguaggio Material You (a destra), peraltro facilmente riconoscibile per la presenza di elementi più arrotondati:

In seguito alla pressione i tasti rettangolari sono stati sostituiti da pop-up di forma circolare e vi sono nuove nuove opzioni a forma di pillola quando si selezionano i tasti per le emoji e per la punteggiatura.

Il team di Google sta anche ridisegnando il menu delle impostazioni di Gboard, con un aspetto più coerente a quello già visto in altre applicazioni del colosso di Mountain View. A seguire il menu delle impostazioni della tastiera nell’attuale versione (a sinistra) e in quella in Material You (a destra):

Anche la pagina dedicata ai Temi ha subito un restyling, con bolle arrotondate e nuovi look per le sue schede:

Come scaricare la nuova versione dell’app

Queste nuove modifiche, in passato nascoste agli utenti, sono state attivate dal colosso di Mountain View con la versione 11.0.10.392642368 di Gboard Beta, che può essere scaricata da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata).

Nel momento in cui la versione stabile di Android 12 sarà finalmente rilasciata da Google, queste modifiche dovrebbero iniziare a essere implementate per tutti gli utenti dell’OS.

