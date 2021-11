Nelle scorse ore in Rete si sono diffuse nuove interessanti indiscrezioni relative a Realme GT 2 Pro, prossimo smartphone di fascia alta del produttore asiatico che sta conquistando sempre più utenti anche nei mercati occidentali.

Il lancio di Realme GT 2 Pro non è stato ancora confermato in via ufficiale dal produttore ma alla fine di ottobre il device è già apparso nel database dei codici IMEI dell’azienda con la sigla RMX3301 e ciò dovrebbe comunque rappresentare un indizio relativo all’inizio dei lavori di progettazione di questo smartphone.

Il presunto prezzo e la data di lancio di Realme GT 2 Pro

A fornirci nuovi dettagli su Realme GT 2 Pro nelle scorse ore è stato il popolare leaker Digital Chat Station, a dire del quale lo smartphone dovrebbe essere lanciato all’inizio del prossimo anno ad un prezzo di circa 4.000 yuan (pari al cambio a circa 540 euro). Con la versione “normale” dovrebbe arrivare anche una Limited Edition o Special Edition ad un prezzo di 5.000 yuan (pari al cambio a circa 675 euro).

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali feature del nuovo smartphone di Realme dovremmo trovare un display Super AMOLED da 6,51 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 20:9 e un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, un processore Qualcomm Snapdragon 888, almeno 8 GB di RAM, almeno 128 GB di memoria integrata, Android 12 con interfaccia Realme UI 3 e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, infine, Realme GT 2 Pro dovrebbe poter contare su una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 108 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 5 megapixel) e su una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

