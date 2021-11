Il team di sviluppo di WhatsApp Beta ha iniziato il rollout della versione 2.21.23.4 con una piccola novità relativa alle emoji. Nel mentre, sul client stabile di WhatsApp, sbarca il nuovo sticker Happy Diwali.

Novità aggiornamento 2.21.23.4 di WhatsApp Beta

All’interno della versione 2.21.23.4 di WhatsApp Beta iniziano a trovare posto le nuove emoji per le persone non binarie, com’è possibile notare dall’immagine sottostante. Le nuove emoji saranno inoltre compatibili con le nuove emoji svelate qualche mese addietro il cui rilascio è atteso per il prossimo anno.

Ecco il nuovo sticker Happy Diwali di WhatsApp

Passando invece allo sticker Happy Diwali per WhatsApp, si tratta di uno sticker indirizzato agli utenti indiani in occasione dell’omonima festività. Lo sticker sarebbe teoricamente a disposizione dei soli utenti indiani – è uno sticker “regionale” -, ma in realtà è possibile installarlo anche nel nostro Paese con un po’ di astuzia.

Come aggiornare WhatsApp Beta e scaricare i nuovi sticker

L’aggiornamento 2.21.23.4 di WhatsApp Beta è disponibile fin da subito per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store, in alternativa è possibile scaricare la build da questo APK da APK Mirror. Per quanto riguarda lo sticker Happy Diwali per l’India, invece, si può scaricare e installare anche nel nostro Paese cliccando questo link.