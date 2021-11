Alcune novità interessanti stanno arrivando in questi giorni su Nest Hub e su Google Home, l’applicazione che permette, tra le altre cose, di gestire gli schermi intelligenti prodotti da Google. La prima novità riguarda la funzione di cornice digitale, la seconda invece una interfaccia ridisegnata per le impostazioni di selezione degli album da mostrare nella cornice digitale.

La rana del meteo nella cornice digitale

La rana del meteo di Google, che da qualche mese ha fatto la sua comparsa su Nest Hub e Best Hub Max, può ora essere visualizzata nella funzione Cornice Digitale. È sufficiente entrare nelle impostazioni del Nest Hub all’interno dell’applicazione Google Home e scorrere in fondo alle opzioni fino a trovare la nuova voce “Rana del Meteo di Google”.

Attivando la funzione è possibile vedere anche un quadrante che mostra la situazione meteorologica con la rana del meteo, che sarà alternata alle immagini selezionate per la cornice digitale. Sui Nest Hub di seconda generazione è la rana può essere mostrata come scheda, con le impostazioni che possono essere visualizzate direttamente sul display del dispositivo.

La funzione sembra essere in fase di roll out, per cui potrebbe volerci qualche tempo prima che sia visibile su tutti i dispositivi in commercio.

Nuova interfaccia di selezione degli album

Cambia anche la modalità di selezione degli album da visualizzare su Nest Hub, con un nuovo carosello che permette di scorrere velocemente tra gli album disponibili e una anteprima delle immagini presenti subito al di sotto, una novità che sarà gradita a chi utilizza con grande frequenza questa funzione.

Per i Nest Hub di seconda generazione cambia anche la grafica nella schermata di gestione delle impostazioni dello schermo, con angoli molto più arrotondati nelle caselle di selezione e il colore grigio che prende il posto del blu per quanto riguarda gli elementi selezionati. Un cambiamento che riflette le linee guida del Material You, che sta lentamente raggiungendo tutte le app di Google.