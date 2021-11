Presentato nello scorso mese di agosto Samsung Galaxy Z Flip3 5G è uno smartphone pieghevole che riprende nel design i vecchi telefoni cellulari a conchiglia, coniugando alla perfezione dimensioni ridotte e grande schermo.

Super offerta da MediaWorld

La nota catena di elettronica di consumo MediaWorld, che fino al 10 novembre ha attivato la campagna promozionale Black Friday, offre la possibilità di portarsi a casa Samsung Galaxy Z Flip3 5G a un prezzo particolarmente vantaggioso rispetto ai 1.099 euro che rappresentano il prezzo di listino. La versione in offerta è quella dotata di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, in una delle colorazioni disponibili: Lavender. Phantom Black, Green e Cream.

Si parte immediatamente con uno sconto nella pagina di 100 euro, che fa subito scendere il prezzo di 100 euro, portandolo a 999 euro. Completando l’acquisto entro il prossimo 7 novembre però è possibile ottenere un ulteriore sconto di ben 200 euro. In questo caso la riduzione di prezzo sarà applicata direttamente nel carrello, senza che sia necessario inserire alcun codice sconto.

In questo modo finirete per pagare Samsung Z FLip3 5G appena 799 euro, un prezzo davvero appetitoso per uno degli smartphone più venduti degli ultimi mesi. Ricordiamo che il pieghevole Samsung utilizza una piattaforma Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, schermo interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e frequenza di refresh a 120 Hz e schermo esterno Super AMOLED da 1,9 pollici.

Sono presenti due fotocamere posteriori, da 12 megapixel e una frontale da 10 megapixel. se stavate aspettando l’occasione giusta per comprare uno smartphone pieghevole questa offerta di MediaWorld è decisamente giusta. A seguire il link per l’acquisto online.