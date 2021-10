Con l’arrivo del nuovo standard televisivo DVB-T2 per molti è giunto il momento di cambiare la propria TV, approfittando anche del bonus TV governativo. Cadono dunque a fagiolo le offerte di Gshopper, noto store online che spedisce prevalentemente dai magazzini europei, relativi a due smart TV della serie P1 di Xiaomi. In promozione ci sono infatti i modelli da 32 e 43 pollici, ideali per camere, soggiorni e cucine, e proposti oggi ai prezzi più bassi sul mercato, grazie a un paio di coupon davvero niente male.

Xiaomi Mi TV P1 32 e 43 pollici

La gamma Mi TV P1 di Xiaomi è particolarmente interessante per le funzioni smart, a partire dalla presenza di Android TV, che vi permette dunque di installare senza alcun problema i client dei principali servizi di streaming, ma anche numerose altre applicazioni e giochi da usare nel vostro tempo libero.

Entrambi i modelli dispongono di connettività WiFi dual band e Bluetooth 5.0 (utilizzato anche per il telecomando), dispongono di una porta LAN, due porte USB 2.0 e 3 porte HDMI per la connessione di console, decoder e altri accessori. Sono inoltre presenti sia i connettori per l’antenna tradizionale che per quella satellitare.

A bordo troviamo i sistemi di decodifica dei segnali DVB-T2 e DVB-S2, per il digitale terrestre e per il segnale satellitare, ideale se volete utilizzare sistemi come Tivùsat. Grazie ad Android TV è presente anche il supporto a Chromecast, per trasmettere con grande semplicità immagini, musica e video dallo smartphone alla TV, senza che sia necessario alcun cavo.

Il modello Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici è dotato di un pannello HD, risultando quindi ideale per piccoli ambienti, come la camera da letto o la cucina. Dispone inoltre del supporto a Dolby Audio e DTS-HD, per un’esperienza audio di qualità, con una coppia di speaker stereo da 5 watt in grado di garantire un ascolto immersivo in ogni situazione.

Xiaomi Mi TV P1 da 43 pollici può invece contare su un pannello 4K quasi completamente privo di cornici, con il supporto alla tecnologia Dolby Vision per gustare anche i più piccoli dettagli, sia quelli più luminosi che quelli più nascosti e bui. La tecnologia MEMC permette inoltre di non avere alcun effetto scia, con immagini incredibilmente fluide anche nei momenti più concitati.

Non mancano il supporto a Dolby Audio e DTS-HD con due speaker stereo da 10 watt, che rendono questa TV ideale per soggiorni, salotti o camere da letto, per un’esperienza decisamente coinvolgente. La connettività è migliore rispetto al modello da 32 pollici, con i connettori AV/Composito e una uscita ottica per il collegamento di altoparlanti esterni. Non manca su entrambi i modelli lo slot per le CAM, ideale per Tivùsat e altri sistemi crittografati.

Prezzi imbattibili

Le due smart TV, come segnalato in apertura, sono in offerta speciale su Gshopper, grazie a dei coupon che vi permettono di acquistarli al prezzo più passo disponibile attualmente sul mercato. In particolare Xiaomi Mi TV P1 32″ può essere vostra a 219,90 euro utilizzando il coupon 026892A51F, mentre Xiaomi Mi TV P1 43″ è in offerta su Gshopper a soli 349,90 euro (invece di 599 euro) con il codice D512143F0A.



Informazione Pubblicitaria