L’inglese, chi più chi meno, sono in tanti a parlarlo e capirlo, in particolare le nuove generazioni. Lo spagnolo anche, più che altro però per affinità linguistiche. Già sul francese, invece, si comincia a zoppicare, per non parlare poi del tedesco. E se si mette piede in Russia, Arabia o Cina, le brutte figure sono dietro l’angolo. La soluzione? Google Traduttore, l’app di Google che traduce fino a 108 lingue e funziona anche offline e con le foto.

In questo articolo ti spiegheremo come usare Google Traduttore, nel modo più chiaro e semplice possibile.

Configurazione iniziale

Per prima cosa scarica l’app Google Traduttore, da Google Play Store se hai uno smartphone Android (clicca qui) o da App Store se possiedi un iPhone (a questo indirizzo). A download completato apri l’app e avvia la configurazione iniziale: di default la lingua da cui tradurre è impostata su Inglese, puoi però cambiarla pigiando sull’icona freccia giù posizionata accanto alla lingua e scegliendo tra quelle presenti nel menu a tendina.

Inoltre, se vuoi che il servizio di traduzione sia disponibile anche senza una connessione Internet attiva, lascia il segno di spunta accanto alla voce Traduzione offline (tra parentesi vengono segnalati i MB richiesti per avere a disposizione in qualunque momento il file di traduzione della lingua selezionata).

Come usare Google Traduttore vocale

Sei ora pronto a usare l’app. Nella schermata principale puoi digitare il testo da tradurre manualmente oppure pronunciare a voce una frase e richiederne la traduzione, dall’italiano all’inglese e viceversa.

Per usare Google Traduttore vocale pigia sull’icona del microfono, rispondi Consenti alla domanda Consenti a Traduttore di registrare audio, quindi pronuncia la frase che vuoi tradurre. Prova, ad esempio, a dire “Ciao come stai”: in simultanea l’applicazione riporterà la traduzione in inglese per iscritto. Se vuoi invece ascoltare la pronuncia esatta, allora tocca l’icona dell’audio che si trova accanto alla lingua straniera selezionata in precedenza.

Conversazione

Conversazione è una funzionalità inclusa in Google Traduttore vocale e consente di tradurre una conversazione bilingue. Per provarla torna sulla schermata principale dell’app e fai tap su Conversazione, quindi inizia a registrare un dialogo tra te e un’altra persona.

Trascrivi

La funzione Trascrivi offre un’alternativa allo strumento Conversazione. Con essa, infatti, è possibile convertire un audio in lingua straniera e leggerlo in tempo reale tradotto sul display dello smartphone.

Nota: al primo utilizzo si apre un avviso che conferma come l’audio registrato venga trasmesso a Google per essere elaborato, e che Google stesso potrebbe conservare per un periodo di tempo limitato la trascrizione della conversazione, così da migliorare il servizio. L’avviso si chiude con l’invito a ricevere l’autorizzazione da parte delle persone interessate dalla registrazione.

Come usare Google Traduttore con foto

Il servizio di traduzione offerto dall’app non si limita a funzionare con il solo testo o audio. Nella schermata iniziale, accanto alle opzioni Conversazione e Trascrivi, compare infatti anche la funzionalità Fotocamera, attraverso cui puoi tradurre semplicemente usando la fotocamera dello smartphone.

Ecco la procedura da seguire:

Apri Google Traduttore Seleziona la funzione Fotocamera Rispondi Consenti alla domanda Consentire a Traduttore di scattare foto e registrare video? Inquadra il testo di cui vuoi la traduzione

Se lasci l’opzione Istantanea, impostata di default, sullo schermo comparirà la traduzione in tempo reale. Se preferisci, puoi selezionare Rileva, con cui dovrai scattare la foto del testo da tradurre, per poi evidenziare le parole o le frasi per cui vuoi la traduzione. Dopo pochi istanti comparirà il testo tradotto all’interno di un box evidenziato in blu.

C’è una terza opzione: Importa. Essa consente di selezionare una delle foto presenti nella libreria del proprio telefono e avviare la traduzione automatica delle eventuali scritte presenti all’interno dell’immagine. Per far sì che funzioni però, prima dovrai dare il consenso all’app di accedere a foto, contenuti multimediali e file memorizzati sul dispositivo.

Come usare Google Traduttore in qualsiasi app

Una particolare funzione permette a Google Traduttore di funzionare con qualsiasi altra app, come ad esempio su WhatsApp. Per attivarla accedi alla schermata principale dell’applicazione, pigia su Tocca per tradurre e fai tap sul bottone Attiva per abilitare il posizionamento di Google Traduttore davanti ad altre app. Dopodiché si aprirà una nuova schermata, dove dovrai spostare da sinistra a destra la levetta accanto a Consenti la visualizzazione sopra altre app.

Ecco poi come funziona in concreto, prendendo come esempio una chat su WhatsApp:

Tocca il messaggio istantaneo che desideri tradurre Fai tap sull’icona Copia in alto a destra Seleziona l’app Google Traduttore comparsa sul display e visualizza la traduzione

Come vedi, la procedura è molto semplice.

Il video qui sotto mostra il servizio in funzione, sempre su WhatsApp, in modo che tu possa prendere maggiore dimestichezza con i passaggi.

Solo due precisazioni prima di proseguire.

La prima: la funzione Tocca per tradurre, se attivata, lavora in background. Quando non ti serve più, anziché lasciarla attiva, ti suggeriamo di disattivarla, così da far lavorare meno il processore dello smartphone. Puoi disabilitarla in due modi: con un tap su Interrompi dal centro notifiche, oppure tramite le impostazioni dall’app, seguendo il percorso Menu > Impostazioni > Tocca per tradurre, e spostando la levetta da destra a sinistra accanto alla voce Attiva.

La seconda: lo strumento Tocca per tradurre funziona solo su una porzione di testo, mentre non riconosce le scritte presenti in un’immagine o in un video. Di conseguenza, non è possibile usare questa funzione su un’app come YouTube.

Come usare Google Traduttore offline

Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti è la possibilità di tradurre testi, foto e dialoghi anche senza essere connessi a Internet. Per usare Google Traduttore offline è indispensabile scaricare la lingua che si desidera tradurre. Anche in questo caso la procedura è di una semplicità disarmante:

Apri l’app Traduttore Pigia sull’icona del menu in alto a sinistra Seleziona Traduzione offline dal menu a tendina che si apre Tocca l’icona freccia giù accanto alla lingua per cui si vuole la traduzione anche senza Internet Fai tap su Scarica per avviare il download del file di traduzione offline

Ciascun file ha un determinato peso in MB, indicato al momento di avviare il download. Nello stesso messaggio visualizzerai anche la memoria di archiviazione del telefono ancora disponibile. Ricorda che non si tratta di un’operazione irreversibile, puoi infatti sempre eliminare il file di traduzione offline quando ritieni che non ti serva più. Per farlo, torna alla schermata Traduzione offline e tocca l’icona del cestino posizionata accanto al file che desideri eliminare.

Come usare Google Traduttore da computer

Oltre che da app, il servizio di traduzione sviluppato da Google è disponibile anche su computer. Per usarlo collegati al sito translate.google.it, copia e incolla il testo che vuoi tradurre nel box a sinistra, quindi ottieni la traduzione simultanea nel box accanto.

Di default è impostata la funzione Testo, volendo però puoi attivare anche l’opzione Documenti, che consente di caricare un file .doc, .docx, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls, .xlsx e tradurlo. Un’ultima nota: l’opzione Testo non permette di tradurre testi da più di 5.000 caratteri.

Conclusioni

La nostra guida su come si usa Google Traduttore termina qui. Cosa ne pensi dello strumento di traduzione gratuito di Google? L’hai già usato in qualche altra occasione prima d’ora? Lascia un commento sotto l’articolo, siamo curiosi di conoscere la tua opinione sull’app.