Senza particolare rumore, OPPO A54s arriva in Italia, ufficiale e già acquistabile su Amazon. Come intuibile dai più attenti, parliamo di uno smartphone Android di fascia economica, privo del supporto alla connettività 5G, ma con varie caratteristiche interessanti, se rapportate al prezzo al quale viene venduto. Ecco tutto.

Caratteristiche e funzioni di OPPO A54s

A parte la detta mancanza, non si nascondono altre sorprese fra le righe della scheda tecnica di questo nuovo smartphone di OPPO che si presenta con uno schermo LCD HD+ da 6,52 pollici con tanto di notch a goccia, non tanto per i nostalgici, ma più che altro per ospitare la fotocamera frontale da 8 megapixel.

Il resto del comparto fotografico di OPPO A54s è capeggiato da una fotocamera principale da 50 megapixel al cui fianco trovano posto una coppia di sensori da 2 megapixel per le macro e per il calcolo della profondità di campo. Il cuore dello smartphone è il SoC MediaTek Helio G35, supportato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna espandibile con microSD.

Connettività a parte, con Bluetooth 5.0, NFC e 4G/LTE, vale la pena spendere qualche parola sull’aspetto software. OPPO A54s si presenta con a bordo l’interfaccia grafica ColorOS 11.1 basata su Android 11, con varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, comprese alcune opzioni di scatto fra cui Beautification 2.0 e l’Ultra Night Mode sia per le foto che per i video.

Scheda tecnica di OPPO A54s

Android 11 (ColorOS 11.1)

schermo: LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e refresh rate a 60 Hz

SoC: MediaTek Helio G35 con CPU da 2,3 GHz e GPU PowerVR GE8320

memoria RAM: 4 GB LPDDR4x

memoria interna: 128 GB espandibili tramite microSD

fotocamera anteriore: 8 megapixel con apertura f/2.0

fotocamere posteriore: principale da 50 megapixel f/2.2, macro e profondità da 2 megapixel

sblocco: lettore di impronte digitali laterale

sensori e connettività: 4G/LTE, Wi-Fi, dual SIM, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, ingresso jack audio, USB C

autonomia: batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica SuperVOOC a 10 w

dimensioni e peso: 163,8 x 75,6 x 8,4 mm per 190 grammi

Design e immagini di OPPO A54s

Lato design, OPPO A54s è tutt’altro che particolare. Riprende infatti canoni estetici ormai obsoleti, quali il notch a goccia già citato e il mento inferiore piuttosto generoso. Nella parte posteriore spicca invece il modulo fotocamere trattato con una finitura che risulta riflettente. Tutto sommato, comunque, è in linea coi canoni estetici dei modelli con cui rivaleggia nella sua fascia di prezzo, offrendo anzi una discreta resistenza agli spruzzi d’acqua considerando la certificazione IPX4. Lato ingombri, come anticipato nella scheda tecnica, non sfigura nonostante gli spazi non particolarmente ottimizzati, posizionandosi in sostanza in linea con gli smartphone economici.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di OPPO A54s

OPPO A54s, come anticipato in esergo, viene ufficializzato in Italia proprio oggi, già acquistabile su Amazon in due colorazioni a 229,99 euro, con consegne a partire dal prossimo 18 novembre.