È l’ultimo arrivato in ordine di tempo ma Xiaomi 11 Lite 5G NE è già protagonista di numerose offerte e sta suscitando un forte interesse negli utenti, grazie a un design ben riuscito e a un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni. L’offerta odierna di Gshopper è di quelle strepitose, che non capitano tutti i giorni, ed è relativa al modello più performante, con 8 GB di RAM. Ecco i dettagli.

Xiaomi 11 Lite 5G NE a bomba su Gshopper

Il primo punto di forza di Xiaomi 11 Lite 5G NE è indubbiamente il design: nonostante abbia uno schermo da 6,5 pollici e una dotazione tecnica di tutto rispetto, ha uno spessore di appena 6,81 millimetri, decisamente inferiore rispetto alla concorrenza, e pesa solo 158 grammi, un vero peso piuma se paragonato alla media degli smartphone, che ormai si aggira sui 200 grammi.

Il tutto senza ricorrere alla plastica, visto che il case dello smartphone è interamente realizzato in lega di magnesio, più leggera e resistente rispetto all’alluminio. Lo schermo ha una frequenza di refresh di 90 Hz ed è protetto da un vetro Gorilla Glass 5, con supporto al Dolby Vision e allo standard HDR10.

Rispetto al modello precedente cambia il processore, a causa dei ben noti problemi di produzione che affliggono l’intero settore. Ora viene impiegato uno Snapdragon 778G che garantisce prestazioni molto simili rispetto al 780G, con supporto alle reti 5G e con una GPU rinnovata che consente di giocare senza particolari problemi.

La connettività è al top, con WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS ed emettitore a infrarossi, tutto quello che serve quindi per uno smartphone di alta qualità. E ovviamente ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (UFS 2.2), con la possibilità di utilizzare lo slot condiviso con la seconda SIM per espandere ulteriormente la capacità.

Non delude la fotocamera, in linea con la fascia di prezzo e sicuramente apprezzabile per la qualità degli scatti effettuabili, anche di notte o con poca luce. Non male nemmeno l’autonomia, con il processore che consuma leggermente di più rispetto al modello 4G ma con prestazioni decisamente migliori. In ogni caso la ricarica cablata a 33 watt consente di ricaricare la batteria in tempo molto contenuti.

Avrete dunque capito che stiamo parlando di uno dei migliori smartphone della fascia media, e al prezzo a cui lo propone oggi Gshopper, noto store online che spedisce prevalentemente dai magazzini europei, lo rende un affare assolutamente imperdibile. Sullo store ufficiale infatti lo potete acquistare a 449 euro, ma con lo sconto del venditore e il nostro codice sconto lo potete portare a casa a soli 299 euro, una vera bomba.

Tre le colorazioni a vostra disposizione, blu, nero e rosa, con la spedizione (completamente gratuita) effettuata dai magazzini tedeschi. Questo significa pochi giorni lavorativi per la consegna, nessun costo aggiuntivo e nessuna tassa, visto che il prezzo è già comprensivo di IVA.

