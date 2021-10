Gli utenti Android appassionati di modding conoscono senz’altro il nome di Magisk e non potranno che accogliere favorevolmente questa notizia: l’ultima versione di Magisk Canary, la prima da sei mesi a questa parte, supporta Android 12.

Creato da John Wu, Magisk è uno strumento comodissimo per effettuare il root su dispositivi Android, tuttavia, per via delle modifiche che deve eseguire, necessita di essere aggiornato per essere compatibile con le nuove versioni di Android. Ed è proprio quello che è avvenuto dopo il rilascio di Android 12 nel canale stabile: topjohnwu ha rilasciato una nuova versione di Magisk compatibile con l’ultima release di Android, anche se si tratta ancora di una versione Canary.

Magisk Canary supporta già Android 12

Lo sviluppatore ha annunciato il rilascio con il tweet che vedete in fonte. Essendo passati diversi mesi dall’ultimo aggiornamento di Magisk, si tratta di un aggiornamento degno di nota. Inoltre, è anche di una piccola pietra miliare: questa è la prima build pubblicata da John Wu dopo aver lasciato il team di Apple in favore di quello di sicurezza di Android.

Accanto al supporto ad Android 12, c’è un’altra novità da segnalare: la preannunciata eliminazione di MagiskHide. Per una funzione che scompare ce n’è una che arriva: “Zygisk” è il processo Zygote di Android in chiave Magisk, evoluzione della systemless interface in fase di sviluppo da diverso tempo. In questa versione Canary c’è un primo assaggio delle capacità di Zygisk.

Ecco il changelog completo di Magisk Canary (d7e7df3b) (23010):

[General] MagiskHide is removed from Magisk

[General] Support 64-bit only systems

[General] Support Android 12

[Zygisk] Introduce new feature: Zygisk

[Zygisk] Introduce DenyList feature to revert Magisk features in use selected processes

[MagiskBoot] Support patching 32-bit kernel zImages

[MagiskBoot] Support boot image header v4

[MagiskInit] Support /proc/ bootconfig for loading boot configurations

for loading boot configurations [MagiskInit] Better support for some Meizu devices

[MagiskInit] Better support for some Oppo/Realme devices

[MagiskSU] Use isolated devpts if the kernel supports it

[resetprop] Deleted properties are now wiped from memory instead of just unlinking

[App] Build a single APK for all ABIs

[App] Switch to use standard bottom navigation bar

[App] Downloading modules the Magisk app is removed

