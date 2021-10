Samsung continua a rilasciare aggiornamenti software per alcuni smartphone e smartwatch, in questo caso seguita anche da OnePlus e Huawei.

Patch di ottobre per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, A52 5G e A52s 5G

Dopo la valanga di aggiornamenti rilasciati ieri, anche quest’oggi il colosso sudcoreano è impegnato a pubblicare nuovi update per i suoi dispositivi. Si parte con il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip3 5G che inizia a ricevere il firmware F711BXXU2AUJ7 con le patch di sicurezza aggiornate al mese di ottobre.

Ci sono importanti novità software anche per gli smartphone Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A52s 5G, rispettivamente aggiornati ai firmware A526BXXU1AUJ2 e A528BXXU1AUI8. In questo caso i changelog ufficiali fanno riferimento alle patch di sicurezza di ottobre e anche a vari miglioramenti alla stabilità della fotocamera.

Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch4

Passando a Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic, i nuovi smartphone di punta del colosso sudcoreano, in queste ore l’azienda ha avviato il rollout del firmware R8xxXXU1DUJA con alcune interessanti novità, tra cui la disponibilità di utilizzare varie watch face, impostare una GIF come watch face, nuove animazioni per le watch face, il supporto a nuove gesture per avviare rapidamente le applicazioni preferite e anche di regolare la sensibilità della funzione di rilevamento della caduta.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Gli aggiornamenti software per gli smartphone Samsung, una volta disponibili, si potranno scaricare o tramite OTA oppure manualmente dal percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Venendo invece agli smartwatch, l’aggiornamento si potrà scaricare manualmente dall’applicazione Galaxy Wearable dall’apposito pannello di Galaxy Watch4.

Patch di sicurezza di ottobre per OnePlus 8/8 Pro e 8T

OnePlus ha avviato il rilascio di alcuni aggiornamenti software per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T. La novità più importante, oltre alle patch di sicurezza aggiornate al mese di ottobre, è l’implementazione dell’applicazione Files di Google per gestire lo spazio a disposizione sul telefono.

Come aggiornare OnePlus 8/8 Pro

Gli aggiornamenti firmware per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro saranno disponibile nel corso dei prossimi giorni tramite aggiornamento OTA.

Huawei Watch Fit si aggiorna

Lo smartwatch Huawei Watch Fit sarà il compagno ideale per gli utenti che amano allenarsi al salto della corda fornendo loro alcuni importanti dettagli come il battito cardiaco, il numero di salti effettuati, le calorie bruciate e molto altro. Inoltre, il firmware 1.0.6.2 attualmente in rilascio introduce anche alcuni consigli su come migliorare il proprio allenamento.

Come aggiornare Huawei Watch Fit

L’aggiornamento software per Huawei Watch Fit si può scaricare accedendo al pannello del prodotto tramite l’applicazione Huawei Health.