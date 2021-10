Mentre mezzo mondo non vedo l’ora di conoscere tutti i dettagli su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro con l’evento di stasera – ps: ricordate di seguirlo insieme a noi, mi raccomando! -, a rubare per un attimo la scena ci pensa un incredibile concept e alcuni render di Xiaomi 12.

Render e concept di alto livello per Xiaomi 12

Nel video disponibile in calce alla news è possibile osservare Xiaomi 12 come dovrebbe apparire in realtà se il colosso cinese decidesse di utilizzare gli schemi tecnici relativi a un brevetto su uno smartphone di fascia alta. Il concept e i render di Xiaomi 12 delineano i confini di un dispositivo con una lavorazione premium a 360°: il display, privo di fotocamera frontale punch hole ma bensì integrata nel display come su Xiaomi Mi MIX 4, abbraccia completamente il telaio del telefono spingendosi pericolosamente oltre i bordi laterali.

Ma è sul retro che il concept e i render di Xiaomi 12 lasciano senza parole. Invece di continuare ad utilizzare il modulo fotografico con l’isola spostata a sinistra come sulla serie Xiaomi Mi 11 5G, in questo caso notiamo un’isola centrale con un sensore principale di notevoli dimensioni. Il sistema triplo potrebbe fare affidamento a un sensore principale grandangolare da 200 MP – che si tratti di del sensore Samsung ISOCELL HP1? -, uno ultra grandangolare da 50 MP e un altro telescopico.

Gli ultimi rumor su Xiaomi 12 parlano di una scheda tecnica da vero campione: processore Qualcomm Snapdragon 898, display LTPO con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, scocca in ceramica, batteria da 4700 mAh (5000 mAh per la variante Ultra) con ricarica rapida a 100 W e sistema di stabilizzazione video a 5 assi.

Non è ancora arrivato il tempo per valutare la veridicità di questo concept, ma cosa ne pensate di questi render se dovessero corrispondere a realtà? Non ci resta che attendere i numerosi leak e rumor che sicuramente interessano il tanto atteso smartphone di Xiaomi.

