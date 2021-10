Il giorno è finalmente arrivato: oggi è il 19 ottobre 2021 e Google svelerà ufficialmente i suoi nuovi smartphone insieme alla versione stabile di Android 12. Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro saranno presentati questa sera, e ovviamente noi seguiremo l’evento in diretta per non perderci e non farvi perdere nessun dettaglio.

Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Android 12 in arrivo: come seguire l’evento in diretta

Conosciamo già diverse caratteristiche dei Google Pixel 6 che saranno lanciati solo tra poche ore (abbiamo anche delle foto reali), ma ci mancano ancora informazioni particolarmente importanti: in quali Paesi saranno commercializzati i nuovi smartphone della casa di Mountain View? Ci sarà anche l’Italia in lista? I prezzi saranno quelli trapelati in questi giorni?

Google inoltre ci parlerà più da vicino del nuovo SoC appositamente pensato per i suoi Pixel 6, il tanto chiacchierato Tensor, e delle tante funzionalità (anche fotografiche) che aspettano i futuri possessori dei dispositivi. Visto che Google ha atteso fino ad ora, non mancherà un ampio spazio dedicato ad Android 12, che dovrebbe essere lanciato in versione stabile proprio in serata (o comunque a breve, visto che la stiamo aspettando ormai da inizio mese).

Diversamente dal solito, Google ha preferito quest’anno attendere la presentazione dei nuovi smartphone per lanciare la release finale del suo sistema operativo. Oltre al Material You e alle tante altre novità di Android 12, è possibile che Big G ne approfitti per svelare qualche funzionalità esclusiva accessibile solo sui Pixel 6.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta: appuntamento questa sera alle ore 18:45, quando seguiremo insieme la presentazione live sul canale YouTube di TuttoAndroid e su Twitch (twitch.tv/tuttotechnet). Potete già iniziare a impostare il promemoria.

