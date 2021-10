Tra gli smartphone che si daranno battaglia il prossimo anno nella fascia alta vi saranno senza dubbio quelli della serie Samsung Galaxy S22 e quelli della serie Xiaomi 12, protagonisti nelle ultime ore di alcune interessanti indiscrezioni.

La prima ad arrivare sul mercato dovrebbe essere la serie Xiaomi 12, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per dicembre.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso sino a questo momento, dovrebbero essere proprio i nuovi smartphone di punta di Xiaomi a fare esordire sul mercato l’attesa nuova generazione di CPU top di gamma di Qualcomm, ossia Qualcomm Snapdragon 898 (la presentazione ufficiale di tale processore dovrebbe essere in programma per la metà di dicembre).

Nelle scorse ore Digital Chat Station ha fornito qualche interessante dettaglio sul comparto batteria della serie Xiaomi 12: a suo dire, il modello “base” e la versione “Pro” dovrebbero vantare un’unità da 4.700 mAh mentre la capacità di quella montata sulla variante “Ultra” dovrebbe arrivare a 5.000 mAh e tutti e tre i telefoni dovrebbero supportare la ricarica rapida a 100 W.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare una scocca in ceramica, una fotocamera principale da 50 megapixel (accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un sensore periscopico da 50 megapixel) e un display LTPO con refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Per l’esordio sul mercato della serie Samsung Galaxy S22 ci sarà da attendere fino all’inizio del prossimo anno ma ciò non ferma il flusso di indiscrezioni su tali smartphone che si susseguono senza sosta e nelle scorse ore in Rete è apparsa la seguente immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere l’aspetto della parte frontale del modello base e della versione Plus, con a fianco la foto dei rispettivi predecessori: