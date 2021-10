Dopo l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta che va a migliorare la sicurezza dei backup con il supporto alla crittografia, in queste ore il team di sviluppo dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo rilascia la versione 2.21.21.11 con alcune novità grafiche.

Novità aggiornamento 2.21.21.11 di WhatsApp beta

Come si può notare dall’immagine sottostante, infatti, la versione 2.21.21.11 va a ridisegnare alcune icone: la novità più decisiva è circoscritta alla nuova icona relativa al pannello Impostazioni > Account > Sicurezza dove registriamo un cambiamento della colorazione dello sfondo, dello scudo e anche del lucchetto. Sono presenti piccole novità anche per altre sezioni del pannello Account, come quelle relative all’icona della verifica in due passaggi.

Inoltre, la nuova versione del client beta va anche a correggere alcuni bug relativi alla scheda dei contatti di WhatsApp evidenziati dai beta tester nelle scorse versioni dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.21.21.11 è attualmente in rilascio per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store di Google; in alternativa, nel caso in cui non fosse ancora disponibile, potete scaricare manualmente l’APK da questa link di APK Mirror.

Potrebbe interessarti anche: Amazon e Target si lasciano sfuggire i prezzi di Google Pixel 6 e 6 Pro: sono pazzeschi!