Nelle scorse settimane Google e i più importanti leaker ci hanno dato la possibilità di apprendere i dettagli più importanti degli smartphone Android più attesi di fine 2021: Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Amazon si lascia sfuggire il prezzo di Google Pixel 6 Pro

L’applicazione di Google Stand ha svelato alcune interessanti novità del nuovo stand di ricarica wireless, abbiamo scoperto quanti anni di aggiornamenti software sono attesi per la serie Google Pixel 6, i nomi delle colorazioni e anche la capienza delle batterie.

In queste ore il sempre affidabile leaker Roland Quandt ha scovato alcune importanti informazioni circa la pagina di vendita dei due smartphone su Amazon UK. Il colosso dell’eCommerce rivela che Google Pixel 6 Pro da 128 GB costerà 849 sterline, circa 1000 euro al cambio, e che la variante da 256 GB costerà 949 sterline, circa 1120 euro euro al cambio. La pagina prodotto conferma la presenza di un display AMOLED da 6,71 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore proprietario Google Tensor e 12 GB di RAM. La fotocamera disporrà invece di un sensore da 50 MP, un sensore telescopico da 48 MP con zoom ottico 4x e un sensore ultra grandangolare da 12 MP. La scheda tecnica scovata su Amazon svela anche il probabile peso pari ad appena 175 grammi, il che lo renderebbe di molto più leggero rispetto ai competitor. Le vendite di Google Pixel 6 Pro su Amazon UK dovrebbero partire dal 28 ottobre con la disponibilità sugli scaffali prevista per il 1° novembre.

Google Pixel 6 si prepara a sbarcare da Target

Dopo lo sbarco di Google Pixel 6 Pro su Amazon UK, un utente ha ripreso i preparativi di Target per l’arrivo del modello Google Pixel 6. In base alle informazioni condivise da Evan Lei su Twitter, i prezzi di Target indicano 599 dollari, circa 520 euro, per il modello Google Pixel 6 da 128 GB e 898 dollari, circa 780 euro, per Google Pixel 6 Pro da 128 GB.

Dalle informazioni condivise su Twitter da M. Brandon Lee, sembra che questi prezzi siano stati confermati ufficialmente dallo staff di Target; nel caso in cui fossero reali, è chiaro che Google ha intenzione di battere la concorrenza con dei prezzi incredibilmente a buon mercato.

L’appuntamento è rimandato alle ore 19:00 di domani, 19 ottobre, quando il colosso di Mountain View svelerà gli smartphone Android di fascia alta e non solo. Vi ricordiamo che potete seguire l’evento insieme a noi su Twitch (twitch.tv/tuttotechnet), sul canale YouTube di TuttoAndroid e sul canale YouTube di TuttoTech.

