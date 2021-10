Il mondo della telefonia riserva diversi pericoli per gli utenti, soprattutto per quelli meno esperti o poco attenti e i truffatori che desiderano sfruttare queste debolezze diventano sempre più intraprendenti e bravi nell’escogitare dei metodi per riuscire a rubare i dati di cui hanno bisogno.

E così dalla Germania arriva un nuovo allarme: il BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), ossia l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza informatica, ha reso noto che i rischi di rimanere vittima di phishing via SMS si fanno sempre più alti e per tale motivo ha deciso di pubblicare una guida per provare ad aiutare eventuali vittime.

Il BSI precisa che la pandemia ha accelerato la crescita di tale fenomeno e un esempio è rappresentato dagli SMS con le finte notifiche di pacchi DHL.

L’obiettivo principale di tutti questi tentativi è che i link inviati con tali SMS vengano cliccati inavvertitamente: se ciò accade con un telefono cellulare con accesso a Internet, infatti, il codice dannoso viene caricato sul dispositivo e spesso si tratta di strumenti con cui vengono registrati gli inserimenti da tastiera (poi inviati ai truffatori).

Cosa fare se si è vittima di phishing via SMS

Così come apprendiamo da WinFuture, il BSI ha pubblicato una guida su cosa fare se già si è cliccato su un link o si è persino installato un software:

disconnettere il proprio dispositivo dalla rete cellulare attivando la modalità aereo (ciò impedisce l’ulteriore invio di SMS e qualsiasi comunicazione tra malware Android e altri dispositivi)

informare il proprio operatore di telefonia mobile del problema

controllare il proprio conto bancario o il proprio fornitore di servizi di pagamento per bloccare eventuali prelievi operati da terzi

avvisare le autorità (la Polizia Postale), fornendo più prove possibili (inclusi screenshot)

ripristinare lo smartphone alle impostazioni di fabbrica dopo avere eseguito un backup locale di tutti i dati importanti (ad esempio tramite una connessione USB)

Il consiglio è sempre lo stesso: bisogna fare molta attenzione quando si ricevono SMS di dubbia provenienza o con un contenuto insolito.