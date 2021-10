Fra pochissimi giorni Google svelerà finalmente i tanto attesi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro e, come abbiamo visto nei giorni scorsi grazie ad un incredibile leak, ci sarà spazio anche per la nuova generazione di Pixel Stand.

L’app Pixel Stand si tinge di Material You

Come possiamo osservare dalle immagini sottostanti, il team di sviluppo di Google non si è solo limitato a cambiare i testi mostrati a schermo ma anche le animazioni che appaiono mentre si utilizza Google Pixel Stand. In preparazione di ciò, il colosso di Mountain View ha pubblicato la versione 1.4.0.4011 dell’app Pixel Stand con una importante novità dal punto di vista grafico: il pieno supporto a Material You e al Dynamic Colors per gli smartphone Google Pixel.

Scavando un po’ più a fondo nell’APK relativo alla nuova versione dell’app, però, il team di 9to5google è riuscito ad attivare alcune delle impostazioni di setup circa la ricarica wireless per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. La nuova generazione di Google Pixel Stand proporrà agli utenti tre modalità di ricarica per i nuovi smartphone: Ottimizzata, Massima e Silenziosa. Entrando nel dettaglio, l’opzione “Massima” permette di ricaricare lo smartphone il più velocemente possibile spingendo le ventole al massimo per contenere lo sviluppo del calore; scegliendo “Silenziosa” si limita al minimo l’utilizzo delle ventole di raffreddamento a patto di una ricarica più lenta; mentre “Ottimizzata” rappresenta l’opzione più comune per ricarica lo smartphone come lo si farebbe quotidianamente.

Il nuovo aggiornamento dell’app è già disponibile a questo link di APK Mirror.

