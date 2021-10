La settimana del 18 ottobre 2021 si preannuncia davvero di fuoco per il mondo della tecnologica che, seppur accusi il colpo dello Shortage (ovvero della carenza di microprocessori a livello globale), continua a essere un mercato decisamente fiorente. I colossi della tecnologia hanno deciso di svelare gli ultimi gingilli tecnologici dell’anno prima dell’arrivo della stagione degli acquisti, ovvero il periodo del Black Friday, Cyber Monday e delle offerte di Natale, facciamo dunque il punto.

18 ottobre ore 19.00: Apple apre le danze

Ad accendere la fiamma ci pensa proprio Apple che, un po’ a sorpresa dopo la recente presentazione dei nuovi iPhone 13 di settembre, ha indetto un nuovo appuntamento per il 18 ottobre 2021 alle ore 19:00 (orario italiano). I rumor riguardo i prodotti oggetto di lancio sono scarni ma con buona probabilità si tratterà dei nuovi Macbook da 14 e 16 pollici con all’interno il nuovo processore Apple Silicon M1X, una versione potenziata del già ottimo M1 presente sui Macbook Pro e Macbook Air da 13 pollici.

19 ottobre ore 19.00: Google presenta Pixel 6

Esattamente 24 ore dopo, ovvero il 19 ottobre 2021 alle ore 19:00 (orario italiano) a tenere aperto il banchetto è Google che finalmente, dopo pre-annunci e caratteristiche svelate col contagocce, presenterà al grande pubblico i nuovi Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro e soprattutto la nuova CPU made by Google che animerà questi smartphone ovvero Google Tensor. Così come avevamo ipotizzato pare però che il lancio non preveda di portare tali prodotti nel nostro paese, almeno non inizialmente. Un gran peccato se così fosse, speriamo di essere smentiti.

20 ottobre ore 16.00: è il momento di Samsung

In una settimana così ricca di nomi importanti non poteva certo stare a guardare Samsung che, anche lei un po’ a sorpresa, ha indetto un nuovo evento Galaxy Unpacked parte 2. Le anticipazioni riguardo a cosa potrebbero presentare sono quasi irrilevanti, l’unica ipotesi attualmente vociferata è il lancio di nuove versioni del Samsung Galaxy Z Flip3 5G, che tra l’altro abbiamo di recente ri-provato a distanza di 2 mesi.

L’appuntamento con la casa coreana è il 20 ottobre 2021 alle ore 16:00 (orario italiano).

21 ottobre ore 15.00: Huawei torna sul mercato smartphone

E poi chi se l’aspettava, la casa cinese sembra essere finalmente pronta per tornare a dire la sua sul mercato degli smartphone. Huawei infatti ha indetto un evento (questa volta italiano, a Milano, in contemporanea con altri eventi europei) per il 21 ottobre alle ore 15:00 per annunciare uno (o più?) smartphone. L’invito ufficiale è decisamente poco criptico: approderà nel nostro paese il nuovo modello della serie Huawei Nova e a quanto pare lo farà ancora con Android e non HarmonyOS (dove in Cina verrà presentato pochi giorni dopo nella versione 3.0). Purtroppo, pare, niente Huawei P50.

26 ottobre ore 18.30: Honor riparte, ecco Honor 50

A chiudere le danze ci pensa Honor, anche lei con un evento tutto italiano. Le novità in arrivo sono state già in parte anticipate: arriveranno nel nostro paese infatti i recenti Honor 50 e scopriremo la nuova identità del brand dopo essersi definitivamente staccata da Huawei per un serie di motivi, primo fra questi ri-ottenere la possibilità di collaborare con Google. Così come anticipato infatti i prossimi smartphone Honor avranno i servizi di Google e non ci saranno più problemi di sorta. L’appuntamento è il 26 ottobre 2021 alle ore 18:30.

Come seguire tutti questi appuntamenti

Siete anche voi curiosi di tutte queste novità? Allora non vi resta che accoglierle insieme a noi. Come sempre infatti seguiremo ogni lancio in diretta sui nostri canali social, per la precisione su Twitch (twitch.tv/tuttotechnet), sul canale YouTube di TuttoAndroid e sul canale YouTube di TuttoTech.

Adesso non avete più scuse: preparate i pop-corn e mettetevi comodi!