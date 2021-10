A distanza di qualche settimana dal lancio della serie Huawei Nova 9 in Cina, il produttore si prepara a portare almeno uno dei suoi due nuovi smartphone anche nel Vecchio Continente e a tal fine ha organizzato un evento a Vienna per il 21 ottobre.

Il protagonista di tale appuntamento, infatti, dovrebbe essere Huawei Nova 9 4G e nelle scorse ore sono emerse in Rete quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche tecniche principali.

La presunta scheda tecnica della versione europea di Huawei Nova 9 4G

Stando a quanto rivelato dal leaker SnoopyTech su Twitter, il modello europeo dello smartphone di Huawei non dovrebbe differire molto da quello già lanciato per il mercato cinese alla fine di settembre. In particolare, la sua dotazione tecnica dovrebbe comprendere:

un display OLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) e densità di 392 ppi

un processore Qualcomm Snapdragon 778G 4G

8 GB di RAM

128 GB di memoria integrata (senza supporto per l’espansione via MicroSD)

una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore da 2 megapixel per creare l’effetto Bokeh e un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro)

una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 66 W

due colorazioni (Starry Blue e Black)

Dal punto di vista software, Huawei Nova 9 4G in Europa dovrebbe arrivare con a bordo l’interfaccia MIUI 12 basata su Android 11 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento ad Android 12) mentre in Cina lo smartphone viene commercializzato con Harmony OS 2.

Per quanto riguarda il prezzo, infine, il nuovo smartphone di Huawei dovrebbe essere proposto in Europa a 499 euro, andando così a collocarsi in una fascia molto competitiva e nella quale è possibile trovare anche modelli top di gamma della concorrenza meno recenti.

Appuntamento a giovedì per l’evento di lancio ufficiale.

