La didattica a distanza e il lavoro agile hanno portato milioni di italiani a passare buona parte delle proprie giornate davanti allo schermo di un computer, fisso o portatile. Spesso l’assenza di una postazione dedicata ha costretto le persone a trovare delle sistemazioni di fortuna, non sempre ideali dal punto di vista dell’ergonomia.

Ecco dunque che alla sera compaiono alcuni fastidiosi dolori al collo, tensione alle spalle e alla parte alta della schiena, che però possono essere alleviati in maniera semplice e allo stesso tempo economica.

JEEBACK Cervical Spine Neck Massager

La soluzione ideale è il massaggiatore cervicale JEEBACK G2 TENS Pulse, controllabile tramite smartphone, con la possibilità di regolare l’intensità e il tipo di massaggio, oltre che di gestire la temperatura che può arrivare fino a 42 gradi. Il dispositivo infatti oltre a massaggiare il collo grazie alla tecnologia TENS, TransCutaneous Electrical Nerve Stimulation, utilizza il calore per aiutare il rilassamento dei muscoli.

Il collare, la cui batteria da 1.400 mAh può essere ricaricata tramite un connettore USB Type-C, dispone di tre elettrodi che vanno a raggiungere le zone più delicate del collo. È possibile utilizzare il telecomando incluso nella confezione di vendita, ma la soluzione migliore per il controllo è l’app Xiaomi Home, utilizzata per controllare gran parte dei dispositivi intelligenti che compongono l’immenso ecosistema di prodotti Xiaomi.

Previous Next Fullscreen

Grazie alla tecnologia TENS e ai tre sensori è possibile simulare diverse tecniche di massaggio, per stimolare la circolazione e per alleviare la tensione dei muscoli. La curva del massaggiatore è stata studiata per adattarsi alla perfezione al collo e il peso contenuto lo rende molto comodo da utilizzare, anche durante lo studio o il lavoro.

La ricarica completa della batteria richiede circa quattro ore e garantisce un’autonomia di circa 6 ore, Questo significa che con mezz’ora di massaggi al giorno potrete utilizzarlo per un’intera settimana, con una sessione doppia nel weekend.

Potete acquistare JEEBACK G2 TENS Pulse su CAFAGO, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 21,99 euro, valido fino al 31 ottobre. Il prezzo include IVA e spese di spedizione, oltre a coprire gli eventuali costi doganali all’arrivo della merce in Italia.

Acquista JEEBACK G2 TENS Pulse su Cafago a 21,99 euro

Informazione Pubblicitaria