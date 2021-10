In questi giorni WINDTRE ha deciso di allargare l’iniziativa WeCashback, aprendone la partecipazione a tutti i propri clienti iscritti al programma fedeltà WINDAY.

Il lancio di questa nuova iniziativa era già stato anticipato in versione sperimentale nelle scorse settimane, ma da ieri, 4 ottobre 2021, WeCashback Powered by Catalina – organizzato da WinWinit Italia – è disponibile per tutti i clienti iscritti a WINDAY.

WeCashback di WINDTRE: che cos’è

Il programma permette di ottenere dei rimborsi sulla propria spesa grazie all’acquisto di prodotti promozionati online o presso i negozi aderenti, sarà valida fino al 7 dicembre 2021 e prevede partecipazione completamente gratuita.

Gli unici requisiti richiesti sono l’iscrizione al programma fedeltà di WINDTRE, la maggiore età, l’acquisto di prodotti rientranti nella promozione e l’indicazione di coordinate bancarie valide e relative ad un conto bancario nell’Unione Europea o ad un conto PayPal.

Il cashback eventualmente maturato dal cliente WINDTRE in attuazione del programma verrà erogato entro il 20 gennaio 2022.

Iscrizione e funzionamento

L’iniziativa è accessibile solo tramite la sezione dedicata a WINDAY nell’app ufficiale di WINDTRE, mentre gli sconti sono forniti da Catalina Marketing Italia.

I rimborsi consistono nell’equivalente dello sconto applicato e vengono accumulati in un borsellino virtuale personale, tramite il quale è possibile chiedere l’accredito per mezzo di bonifico SEPA sul proprio conto bancario o account PayPal.

Per ottenere ogni singolo rimborso è necessario presentare la relativa richiesta mediante l’invio della ricevuta d’acquisto: in caso di acquisto di un prodotto idoneo, il cliente deve fotografare lo scontrino di acquisto e il codice a barre del prodotto e caricarlo entro 14 giorni dall’acquisto. Il rimborso, una volta eseguite verifiche che attestino la validità della richiesta, viene emesso entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

Se l’ammontare del cashback è inferiore a 5 euro, ma lo si vuole comunque spostare sul proprio conto corrente, bisogna pagare 0,17 euro del costo di bonifico, che vengono sottratti dallo stesso cashback. L’accredito per un cashback inferiore ai 0,17 euro, può essere richiesto esclusivamente tramite account Paypal e non con Bonifico SEPA.

Ciascun cliente può selezionare varie offerte cashback, ciascuna delle quali è caratterizzata dalle proprie condizioni quanto a quantità di pezzi del prodotto che bisogna comprare per ottenere il rimborso, valore dell’importo eventualmente rimborsato e non solo. Inoltre, stando a quanto si legge nel regolamento dell’iniziativa, ogni offerta cashback può essere utilizzata solo dopo il preventivo acquisto del prodotto interessato e al massimo 5 volte entro il limite della quota determinata dalla singola marca e specificata nelle condizioni di utilizzo dell’offerta stessa. Non appena la quota per l’offerta si esaurisce, l’offerta non potrà più essere selezionata.

In caso di recesso del cliente dal contratto di telefonia con WINDTRE o di disattivazione della SIM WindTre o di disiscrizione dal programma WINDAY dell’operatore, il cliente perde il diritto di accesso a WeCashback Powered by Catalina. Eventuali rimborsi già maturati, verranno comunque accreditati sul conto bancario o sull’account Paypal, se forniti dal cliente, entro il 20 gennaio 2022.

Il cliente che lo desidera, può smettere di partecipare all’iniziativa in questione in qualunque momento, inviando una email all’indirizzo info@wecashback.it.

WINDAY

Infine una breve parentesi su WINDAY. Il regalo del lunedì erogato ieri, 4 ottobre, consisteva in un buono sconto Upim da 10 euro sfruttabile entro il 17 ottobre 2021 (a fronte di una spesa minima di 50 euro sullo store online e nei negozi Upim, Blukids e Croff. Non è cumulabile con altre promozioni in corso e non è valido su prodotti a marchio B-you, Rocco Giocattoli e Idea Bellezza.

Oggi, invece, c’è il quiz musicale del martedì, con 20 secondi per indovinare la canzone e provare a vincere ricariche telefoniche e sconti vari.

