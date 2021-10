Alcuni clienti Vodafone che hanno anche una linea fissa con questo operatore telefonico hanno la possibilità di cambiare la propria offerta mobile e attivare Infinito Special Edition, ossia una soluzione all inclusive con prezzi personalizzati a partire da 10 euro al mese.Â

Vodafone Infinito Special Edition e Family Play è il connubio perfetto

Infinito Special Edition mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 100 minuti di chiamate verso i Paesi dell’Unione Europea, SMS senza limiti verso tutti e traffico dati senza limiti e con abilitazione alla connettività 5G ma con una velocità massima che dall’1 ottobre 2021 è fissata in 10 Mbps.

Allo stato attuale Vodafone sta proponendo questa offerta ad alcuni già clienti selezionati (che hanno ovviamente sia una linea mobile che una fissa) con canone mensile personalizzato e che, stando alle segnalazioni, può essere di 10 euro, 11 euro, 12 euro, 13 euro o 14 euro. A tale importo è poi necessario aggiungere il costo di attivazione di 1 euro, da pagare ovviamente soltanto il primo mese.

A chi sottoscrive questa offerta l’operatore telefonico propone anche l’attivazione di Family Plan, soluzione in virtù della quale il costo mensile dell’offerta mobile viene addebitato nella fattura di rete fissa e che consente agli utenti di usufruire del traffico dati senza il limite di velocità fissato in 10 Mbps (ciò significa che si potrà navigare senza limiti e alla massima velocità disponibile). Attivando Family Plan il cliente avrà inoltre la possibilità di aggiungere fino ad 5 altre SIM (per le quali sono previsti gli stessi vantaggi).

Insieme a Family Plan gli utenti potranno beneficiare di altri servizi, come Trust Giga Family, che rende gratuiti la Segreteria, Chiamami e Recall e 414 e disattiva le opzioni Sunday e Exclusive.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche:Â le migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE